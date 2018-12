Premio Florencio: compartido entre El Galpón y El Tinglado

En el Hotel Radisson, la Asociación Uruguaya de Críticos Teatrales entregó los premios Florencio a lo más destacado de la temporada. Al igual que había ocurrido el año pasado, el mayor galardón lo volvieron a compartir El Galpón y El Tinglado, es decir dos de las compañías de teatro independiente más antiguas, nacidas ambas en la segunda mitad de los años 40. La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, de Matei Visniec, llevada adelante por Aderbal Freire Filho en El Galpón, y Sacco y Vanzetti, dirigida por José María Novo en El Tinglado, compartieron el premio al mejor espectáculo del año. A su vez, ambos directores, el brasileño y el uruguayo, compartieron el premio a mejor director.



También se dieron premios compartidos en otras categorías destacadas: Mejor Actor fue para Álvaro Armand Ugón y Pablo Varrailhon (por Sacco y Vanzetti y La vuelta al desierto, respectivamente), y Mejor Actriz, para Bettina Mondino y Nidia Telles (Por No ver, no oír, no hablar, y He nacido para verte sonreír, también respectivamente).

También fue compartido el premio en la categoría unipersonal. En Unipersonal femenino, se lo llevaron Angie Oña y Josefina Trías, y en Unipersonal masculino, Alejandro Martínez e Iván Solarich. Otros premios a los desempeños individuales fueron para Alejandra Wolf, que ganó el Florencio a Actriz en papel de reparto, por After Electra, mientras que Leonardo Franco se hizo con la estatuilla para Actor en papel de reparto, por Sacco y Vanzetti.

Smiley, una comedia sobre una pareja gay, escrita por Guillem Clua, fue saludada por la asociación de críticos como en mejor espectáculo de comedia del año. Y sus dos protagonistas, Cristian Amacoria y Nicolás Pereyra, compartieron el galardón a Actor de Comedia. A su vez, la directora del espectáculo, Vika Fleitas, ganó el premio a Mejor Dirección de Comedia. Fabiana Charlo fue elegida como mejor actriz de comedia.

En Texto de Autor Nacional se premió No ver, no oír, no hablar, de Stefanie Neukirch, mientras que Revelación fue para Bruno Torres, autor y director de Ruido. En los rubros técnicos, Iluminación fue para Alfonsina Fernández y Tatiana Keidansky, y Escenografía lo cosecharon Adán Torres y Bruno Torres. Vestuario lo ganó Paulo Auliso y Ambientación sonora, Leandro Aquistapace.

La hospitalidad ganó en Teatro del Interior en Montevideo, y El público, con dirección de Fernando Rodríguez Compare, en Escena Alternativa. En Escena Iberoamericana se premió El charco inútil, de David Desola, y en Espectáculo extranjero, A secreto agravio, secreta venganza, por Jóvenes Clásicos, de España. En musical ganó 85 y pico. Bonus track, y elenco se lo llevó El tiempo sin libros. A la hora de los homenajes, Nelly Antúnez se llevó el premio Cyro Scoseria, mientras que Cristina Morán, Nelson Mancebo y Villanueva Cosse también recibieron tributo a la trayectoria.