Una premiada comedia de errores

Nicolás Scarpino y Marcelo de Bellis agradecen estar en Montevideo, una ciudad a la que les encanta volver, dicen. Llegan para protagonizar, junto a Walter Quiroz, Diego Reinhold, Ingrid Grudke y Maxi de la Cruz la comedia Como el culo... que va este viernes, sábado y domingo en el Teatro Metro a las 21.00. Debido al éxito agregaron una nueva función, el sábado a las 22.45. Las entradas se compran por Abitab y los precios comienzan en 1.090 y llegan a los 1.590 pesos.



Como el culo es una obra exitosa, cuya versión argentina ganó cinco premios Estrella de Mar y ocho premios Carlos el verano pasado. Esta comedia se basa en la obra The Play That Goes Wrong, que escribieron Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields para la compañía de teatro Mischief, que se estrenó en 2012 en el West End londinense, donde se llevó el premio Olivier a la mejor comedia nueva, en 2015.



La trama se centra en una compañía a punto de estrenar una obra y el público ve un ensayo general, donde se ajustan los últimos detalles del escenario. Así, la ficticia compañía Cornley Polytechnic Drama Society, va a presentar su nuevo espectáculo El asesinato en la Mansión Haversham, ambientado en los años 20. Claro que durante la producción comenzarán a suceder una cantidad de errores, con en el elenco y la escenografía: puertas que se pegan, paredes que se caen y una repisa que no se quiere quedar quieta son parte de los problemas. A los que se le suman los actores que se olvidan de la letra o la dicen mal, y demuestran que son muy malos intérpretes.



Además de De Bellis y Scarpino, la obra es protagonizada por Walter Quiroz, Diego Reinhold, Ingrid Grudke y Maxi de la Cruz. Foto: Difusión

Hacer esta obra es complejo, dice De Bellis, porque “las cosas tienen que salir doblemente bien, para que parezcan que salen mal y causen gracia”, dice el actor que todavía es recordado por su personaje en la serie Casados con Hijos. Así, su personaje, Perkins, se olvida de la letra, o la repite a destiempo, lo que genera que toda la escena se vuelva a repetir.



De Bellis cuenta que se sumó a la obra mientras hacía temporada en Carlos Paz, el verano de 2016. El productor Javier Faroni le propuso sumarse al elenco. “Me mandó el video de la obra, la estudié y en marzo arranqué, y hasta el día de hoy nos reímos muchísimo”, dice y agrega que la obra les exige mucho y lo cansa: cuando tiene dos funciones seguidas, recién se duerme a las cuatro de la madrugada.



Por su parte, Scarpino interpreta a un pésimo actor, lo que es “un poco un trabajo doble porque generalmente cuando uno tiene entrenado el oído a la hora de hacer teatro, el oído te lleva a querer afinar, no a ser desafinado. Y este rol tiene que es un mal actor, desafinado y monocorde. Entonces es un trabajo de mucha concentración que termina acomodándose el oído”, cuenta.



Lo que no es tan sencillo es componer este personaje, dice Scarpino “porque mete mal la letra, o la dice sin respetar algunos puntos o comas. Además es un actor un poco espástico, no sabe el dominio de su cuerpo y además furcea. Entonces es genial, es un personaje hermoso”, agrega. La versión respeta la original, “si bien tomamos la obra y la capitalizamos, respetamos los derechos pero aggiornando a lo que es nuestra forma de hablar, y al hacer eso, es como que lo traés un poco más a la cotidianidad típica latinoamericana”, agrega Scarpino. El actor contó que pudo ver la obra en Londres y “me encontré con que somos fieles a lo que ellos hacen y son muy pocas cosas las que se modifican”, señala.



"Como el culo" es una premiada obra que llega a Uruguay, tras cosechar éxitos en Argentina. Foto: Difusión

Para De Bellis hacer esta obra en Montevideo es regresar a una ciudad en la que grabó, durante cinco años, La mesa de Andrea, aquel sketch de VideoMatch en el que parodiaba a los almuerzos de Mirtha Legrand junto a varios comediantes, Andrea Frigerio y un invitado que no se esperaba los errores y horrores que los comensales decían en ese almuerzo. “Gracias al programa me llamó Adrián Suar y comencé una carrera en ficción”, dice De Bellis, quien señala que Suar, Susana, Francella, Tinelli o Ricardo Darín, “están tocados por una varita y es un antes y un después de trabajar con ellos”. Aunque también reconoce que “es un milagro en Argentina vivir de lo que uno ama” y por eso, trabajando en esta obra se siente “un iluminado”.



Para Scarpino también es volver a una ciudad en la que “se siente como en casa”, dice, y en la que se ha presentado en muchas oportunidades y con distintas obras en los últimos años. “Si tengo que contar con cuantas vine, no me acuerdo”, dice Scarpino, mientras ríe. Lo que sí recuerda es la calidez con la que son recibidos “siempre nos reciben con un amor y calidez, que es increíble”.



Aunque también agrega que el teatro en Argentina está pasado por tiempos complicados, y reconoce que “en momentos de crisis, la gente se escapa al teatro y por eso no hay que descuidarlo, para que no se extinga”.



Con más de dos décadas de trayectoria, Scarpino ha hecho una carrera como actor de reparto, aunque afirma que no hay papeles chicos. “Me parece que lo interesante es que no hay roles que te puedan opacar, uno tiene que tener la creatividad y el desparpajo como para, sin sobresalir por la fuerza o exagerando, pero sí poniéndole los condimientos, hacer un personaje chico y lucirse”, dice y agrega que “muchas veces, cuando tenés el protagónico, los papeles no son tan importantes en contenido, en relación a los que lo acompañan”, y por eso Scarpino dice estar feliz con sus roles.



Tanto De Bellis como Scarpino ya tienen una nueva obra para estrenar este año. En mayo, una vez finalizada la gira de despedida de Como el culo, se pondrán a ensayar su nueva comedia Chorros, el cual también se basa en una obra de la compañía Mischief, “no está basada en el error y tiene una puesta en escena muy interesante”, dice Scarpino quien agrega que esperan traerla a Montevideo en un futuro próximo.



Con la obra Como el Culo se cerró el Teatro Tabaris en Buenos Aires. “Fue hermoso, no porque cierre un teatro, sino porque cerró para abrir tres salas y en teoría nosotros vamos a volver a abrirla con Chorros, la próxima obra que vamos a realizar”, dice Scarpino. Mientras De Bellis agrega que con Chorros “vamos a tener dos años más de obra con este elenco”.



Una obra que tuvo un éxito enorme en Argentina llega a nuestro país de la mano de varios actores que han probado tener una gracia para la comedia y un libreto premiado en distintas partes del mundo.