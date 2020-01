Polémica por los precios de las entradas de la versión teatral de "Casados con hijos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La obra basada en la serie Casados con hijos será un éxito y no hay dudas, ya que las primeras funciones a la venta se agotaron en muy poco tiempo. No obstante, algunos usuarios de las redes sociales se quejaron por el alto costo de las localidades, y aprovecharon para arrobar a Florencia Peña, quien decidió contestar algunos de los comentarios.



Las entradas para la obra que se verá en el Gran Rex a partir del 12 de junio, parten desde los 1.500 pesos (unos 940 pesos de Uruguay), pero las más caras y con mejor posición frente al escenario, llegan a los 3.500 pesos (2.180 pesos de Uruguay). Sólo los shows internacionales que se presentarán en ese mismo teatro a lo largo del año, como el de Dyango y Pat Metheny, igualan o superan el valor de las localidades más caras de las que ofrece Casados con hijos.

Harry Potter 350 si no conseguis descuento https://t.co/Rk1RjkeWdS — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

"Es lo que sale una obra de teatro hoy. Teniendo en cuenta lo que cuesta producir en Argentina... En otras partes del mundo pagás hasta 300 dólares las entradas", le contestó Peña a un hombre que había comentado: "Perdón, pero no me parece barato 1.500 pesos por menos de 2 horas de teatro. ¿Acaso soy un desquiciado?".

Es lo q sale una obra de teatro hoy. Teniendo en cuenta lo q cuesta producir en Argentina... en otras partes del mundo pagas hasta 300 dólares las entradas. https://t.co/d0wFMKHF5X — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Otro aprovechó para criticar su postura política y escribió: "En otras partes del mundo el subte vale 3 dólares ¡Nacional y popular cuando te conviene y no te toca el bolsillo!".

Pero no todos los comentarios tenían ese tenor; otros eran más componedores o sólo exponían su opinión sin chicanas políticas. "Hola Flor, a mi 1.500 pesos no me parece una locura, pero U$ 300 por obras como las que se ven en Buenos Aires tampoco me parece real. No se paga eso afuera. Son más baratas. Capaz el ballet del Bolshoi arranca desde ese precio, claro". A lo que Peña le contestó que el show de Harry Potter [...and the Cursed Child, que se verá este fin de semana en Broadway en el Lyric Theatre] alcanza los 300 dólares".

Si bien Peña está en lo cierto al ejemplificar con obras de Broadway, la gente siguió dando su parecer hasta que la actriz comenzó a ser más filosa y a imprimir su característico humor a quienes eran agresivos con ella. Claro que otros, como Jey Mammon, la halagaron.