Poesía y humor de Eduardo Galeano llevados al escenario

El Galpón estrena mañana a las 21.00 su último título de esta temporada en la que está cumpliendo 70 años. En la Sala César Campodónico presentará Proyecto Galeano, latinoamericano, espectáculo con dramaturgia y dirección del artista brasilero Aderbal Freire-Filho, quien trabajó sobre varios libros del reconocido escritor uruguayo: Las venas abiertas de América Latina, Memoria del fuego y El fútbol a sol y sombra, entre muchos otros. La obra queda en cartel los sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30, y las entradas se venden por Tickantel y en la boletería del teatro ($ 500).

Textos de Galeano escenificados en El Galpón. Foto: Alejandro Persichetti

“La historia de El Galpón y la de Galeano ocurren en la misma época, y también la mía, porque yo también ya pasé los 70 años. Y ante la cantidad de libros de Galeano, buscamos en este espectáculo centrarnos en los temas que están más vivo, y más vinculados a Uruguay, aunque lo latinoamericano está muy presente, ya desde el título”, explicó Freire-Filho a El País.

Aderbal Freire Filho. Foto: El País

“Para hacer esta obra, entre otras cosas releí Las venas abiertas..., y decidimos no hacer el espectáculo centrado en ese libro, porque es una mirada muy de aquel momento, y exigiría mucho trabajo de adaptación. Y empezamos a trabajar más con sus otras obras, para ofrecer una visión amplia del autor. Y buscamos una trayectoria cronológica, desde los tiempos precolombinos, a la llegada de Colón, después todo el período de las luchas de independencia, hasta el siglo XX, las dictaduras, tratando de dar a todo una unidad”, señala el director sobre el proceso de dramaturgia.

Héctor Guido, en Proyecto Galeano. Foto: Alejandro Persichetti

Para dar forma escénica a ese cúmulo de asuntos, se tomó el camino de cierta abstracción, tanto en la escenografía como en el vestuario. Por otro lado, el espectáculo tendrá un desarrollo dramático que va más allá de lo netamente teatral: la puesta en escena trasciende el escenario y sigue en la platea y afuera del teatro. “Hemos utilizado algunos registros, como la literatura también suele hacer: a veces narrativo, otras veces dramático, muchas veces épico, a veces realista, otras caricaturesco, asumiendo el anacronismo sin pudor”, puntualiza el director.

Libros de Galeano como base de la dramaturgia de Aderbal Freire-Filho. Foto: Alejandro Persichetti

La puesta, de unas dos horas de duración, no dejó, lógicamente, el tema del fútbol de lado. “Me hubiera gustado poner más sobre fútbol, pero me quedaron muchos temas afuera, porque de lo contrario el espectáculo duraría cinco horas”, comenta el director con humor.



El elenco lo integran, entre otros, Myriam Gleijer, Elízabeth Vignoli, Dante Alfonso, Pierino Zorzini y Héctor Guido, trabajando con vestuario de Nelson Mancebo. “Me fijé como objetivo no ser panfletario. Más bien la obra busca el humor y algo de la poesía de Galeano”, redondea el artista.