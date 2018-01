Un poco de humor sincero y autoreferencial

Aún no sabe muy bien cómo llegó al stand up, pero hace más de una década que Connie Ballarini viene pisando fuerte. La argentina llega hoy, a las 21.00 por primera vez al Under Movie con su espectáculo SaCaDa (entradas por la página del Movie a 470 pesos).



Se trata de una humorista con una mirada muy particular, honesta y sin filtro. Por eso sus monólogos están centrados en sus vivencias, miedos y frustraciones, haciendo que el público se ría con ella y de ella. Esa voz característica la llevó a protagonizar especiales de Comedy Central y participar en programas de televisión como Animales sueltos y Bendita.



El País habló con Ballarini sobre su espectáculo, que además de ser una despedida de SaCaDa, servirá como un adelanto del espectáculo que este año estrenará en el circuito de stand up de Buenos Aires.



—Siempre tienen una mirada personal tus monólogos.



—Sí, cada vez son más personales mis temas (risas).



Connie Ballarini en el programa "Hora de reír"

—¿Y cómo sentiste que llegaste a dominar ese estilo?



—Me parece que son los años. Empezás por las observaciones chicas, lo más superficial y a medida que va pasando el tiempo uno se vuelve más profundo y se pone a indagar más sobre lo que te va moviendo, y a partir de ahí empezas a construir. Es un proceso que está bueno pero genera mucho conflicto, no es fácil. Por eso, cuando me surge algo lo escribo o me mando un audio para no perderlo, porque si no te queda la idea dando vueltas. Por eso yo soy de las que anotan todo. Es un proceso que estoy aprendiendo y me está costando un poco dominar.



—Pero de escribir a actuarlo en el escenario hay una diferencia, ¿cómo es el proceso?



—No sé, porque mi proceso va cambiando tanto que se modifica todos los días. Porque me escribo las cosas que quiero decir y hay veces que tengo las ideas en la cabeza y lo voy buscando en el escenario. Me resulta muy placentero y como orgánico tener el contacto con la gente. Eso me activa algo que después me cuesta sentarme a escribirlo y cuando tenés que pulir ese texto, te querés cortar las pelotas. Pero es como todo proceso creativo, entonces tengo días en los que me siento una mierda que no me sale nada y otros en los que me digo “soy genial”, depende del día.



—¿Cómo termina tu abuela participando en tus shows?



—Empecé a hacer videos con ella sin querer y después los empecé a sumar a mi función. Los empecé a hacer porque mi abuela cuando cumplió 90 años estaba bajón. Es que una persona sin objetivos se muere. Entonces empezamos a hacer actividades con ella y un día le dije que durante una semana mirara un programa y el fin de semana me cuente qué pasó. Llego y me empieza a contar con una pasión el conflicto entre Jorge Rial y la niña Loly y la grabé. Así empecé a grabarla y a subirla a Facebook y todo el mundo quedó encantado.



—Ahora hay un tendencia por lo políticamente correcto y la inclusión, ¿cómo se lleva eso con la comedia?



—Estamos aprendiendo, está todo muy sensible y estamos desnaturalizando cosas que antes tomabamos como normales. Hoy está todo sensible y es lógico, es la primera reacción hasta que encontremos el justo equilibrio.

—¿Cómo termina una farmacéutica, hija de un arquitecto y una psicóloga haciendo stand up?



—No sé. Pero habiendo terminado una carrera tan difícil como es ser farmacéutica, me di cuenta que soy muy terca y necesito terminar las cosas. Me gusta la ciencia porque entiendo, pero no me veo ni en pedo trabajando en una farmacia o un laboratorio. También lo bueno de eso es que uno va evolucionando en la vida y me parece que lo lindo es laburar de lo que me encanta.