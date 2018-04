El periodismo deportivo cada vez hace más teatro

Los periodistas deportivos cada vez suben más al escenario. Del stand up se van pasando a la comedia, y hoy se estrena Más hundidos que nunca, en la que contaron con los autores Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal para mezclar la ficción y la realidad. Sergio Gorzy, Alberto Sonsol, Federico Buysan, Federico Paz y Martín Kesman se presentarán ante la enorme platea del Teatro Movie, para animar una trama, en la que buscan confirmar el rumor más duro que los uruguayos podrían recibir en estos días: una lesión de Suárez que le impediría estar en Rusia 2018. La acción se ubica en un sanatorio, donde Leo Pacella hace de un enfermero tan corrupto como cholulo.

En principio se hará esta función de hoy, y si el público responde se agregaría alguna función más. Y como explica Gorzy, la obra fue escrita para antes del Mundial, o sea que si la siguen haciendo a futuro, habría que cambiarle cosas del libreto. También el periodista deportivo adelanta que como ficción y realidad se mezclan en la obra, eso les permite hablar de temas de fútbol que son reales y que están ocurriendo hoy.



“Los periodistas deportivos en la obra hacemos de nosotros mismos, aunque lógicamente basados en un libreto. Y obviamente, la idea de quienes tuvieron la iniciativa de montar este espectáculo es la utilización de figuras que somos mediáticas”, comenta a El País Gorzy, cuya carrera actoral arrancó en 2012 en el stand up (Algo habrán hecho), y luego incursionó en la comedia con Pato a la naranja y otras aventuras escénicas.

“El periodista deportivo tiene una ventaja con respecto a otro tipo de periodista. Y es que como tenemos mucho espacio en los medios, sobre todo cuando hablás de fútbol, eso nos da muchas horas de entrenamiento al aire. Porque cuando tenés que llenar espacios de radio o de televisión, en algún punto también estás haciendo un show. Y eso me ha pasado a mí, a Paz, a Sonsol, que no solo hace programas deportivos. O a Martín Kesman, que hace un programa de cocina. Los periodistas deportivos somos todoterreno”, reflexiona Gorzy, confesando que les fue muy difícil agendar los horarios de ensayo.



Gorzy reconoce que los periodistas deportivos con ribetes actorales es un fenómeno actual. “Antes el concepto show estaba menos incorporado al periodismo deportivo. Antes eran más importantes otras características: los que trabajaban en prensa escrita, una pluma espectacular, que hoy es difícil de encontrar. En la televisión no tenían mucho espacio los periodistas deportivos, pero los que hacían radio, era importante la forma florida de hablar. Hoy en día, todo eso pasa más por el lado del show”, agrega.

“Yo cuando empecé en el periodismo deportivo estaba de moda la crítica muy dura de Víctor Hugo Morales y de Jorge Da Silveira. Eran muy duros y ese fue el ejemplo a seguir de muchos periodistas deportivos. Que había que ser duro, criticar, estar siempre serio. Ellos eran serios. Y yo empecé a luchar contra eso, a tomármelo para la broma, a quitarle dramatismo. Porque mi lema es que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida”.