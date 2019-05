Pablo Molinari, un comediante argentino que presenta sus "Pequeñas cosas fundamentales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Molinari es uno de los comediantes con mayor crecimiento en la escena del stand up de Argentina que estrena, este miércoles a las 21.00 su tercer unipersonal Pequeñas cosas fundamentales, en el Teatro Movie. Las entradas, a 650 pesos, se adquieren por el sitio web del Movie y en boletería del teatro.

Molinari, que ha presentado sus espectáculos en Montevideo en reiteradas ocasiones, es dueño de un humor inteligente, grabó para Comedy Central Latinoamérica, y fue dos veces nominado a los premios Estrella de Mar como Mejor unipersonal de Humor y Mejor show de Stand Up. Además, el comediante tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y en su nuevo espectáculo cuenta datos, experiencias y curiosidades que fue reuniendo durante toda su vida. La música cuando no existía internet, los juegos de la infancia, la religión, los caminos raros que toma nuestro cerebro, las redes sociales y muchos temas más son el centro de este nuevo espectáculo, que es más más introspectivo, pero sin perder su esencia como comediante. Estas Pequeñas cosas fundamentales que viene a presentar es un recorrido ecléctico por las cosas que lo han ido marcando desde sus años de juventud.

—Sos una visita seguida a nuestro país. El año pasado estuviste dos veces con Yo Nerd y ahora traes tu nuevo espectáculo, Pequeñas cosas fundamentales. ¿Qué tiene el público uruguayo para que vengas seguido?



—Por un lado hay una pequeña comunidad, no sé si llamarlos fans, que les copa mi laburo. Y después, cada vez que voy a Uruguay, la pasamos muy bien y nos dan ganas de volver. Eso no es solo mío, es que a los argentinos nos encanta ir a Uruguay. No sé muy bien qué es, pero hay algo que nos atrae mucho, seguramente sea que los porteños bajamos un poco las revoluciones, y nos sirve para bajar un poco la cabeza.

Video de Pablo Molinari: "Pequeños fracasos cotidianos"

—Además los tratamos bien.



—Sí, pero eso no hace falta ni mencionarlo. Ustedes nos tratan mejor que como nos tratamos entre nosotros mismos. Creo que es hora que Uruguay invada Argentina, me parece que ganaríamos todos. Que Uruguay se alíe con los canguros y nos invada, creo que sería la solución a un montón de cosas.

—En general, Argentina no está pasando por su mejor momento.



—Está medio complicado, pero en eso somos buenos los argentinos: cuando más o menos estamos acomodados, para cagarla de vuelta somos especialistas. Cada tantos años nos arruinamos. Y bueno, ahora está medio complicado, pero ya saldrá, son ciclos y en algún momento mejorará. Porque lo bueno de ir para abajo, es que llega un momento en que no podes caer más bajo. Esperemos que la situación mejore pronto.

—Llegas este miércoles para presentar,en el Teatro Movie, tu nuevo espectáculo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajándolo antes de llegar a Montevideo?



—Tiene muy pocas funciones, cuando llegue a Montevideo va a tener 10 funciones, está medio tibio hasta que se acomode todo. Después de haber hecho Yo Nerd por cinco años y con una gira vertiginosa, es medio raro. Me siento que estoy construyéndolo un poco, creo que es más una sensación mía, porque tengo amigos que me dicen que está bien. Uno se siente como cuando tenés un auto nuevo que nunca manejaste y que lo estás manejando por primera vez. Hasta que te acomodás y entendés dónde está cada cosa, hay una especie de nervios, estoy en ese momento que es re lindo y trae algo de ansiedad.

Pablo Molinari: "Que Uruguay se alíe con los canguros y nos invada, creo que sería la solución a un montón de cosas". Foto: Pablo Molinari

—Así que estás ablandando el chiche nuevo.



—Ahí va, ahora que estamos haciendo un paralelismo con un auto, es ablandarlo, ver que todo funciona y cuidarlo de no chocarlo, lo que tiene mucho riesgo. Por ahora viene bien, es un show distinto al anterior que era más cerebral, más de lógica y análisis, y había ecuaciones; y este tiene el humor racional pero cosas más del corazón.

—¿Cómo han sido los últimos tiempos, lleno de giras, ahora que sos padre?



—Durmiendo poco. Descubrí que si no dormís, tenés más tiempo para hacer cosas, ese sería el resultado. La verdad es que mi señora es una de mis productoras, entonces en ese sentido ella sabe de qué va el espectáculo, y si no estás con alguien que está metido en lo mismo, es raro que vuelvas a los dos días, que un lunes a la noche estés en cualquier lado. Y mi hija hace todo muy fácil, duerme sin problemas y come todo. Seguramente los padres me van a odiar, pero duerme 11 horas seguidas, y eso hace que todo sea más fácil. Entre eso y que estoy muy cansado, más o menos la vas llevando.

Tipos de Nerd según Pablo Molinari

—¿Cuáles son esas Pequeñas cosas fundamentales que venís a presentar?



—Hay un poco de todo. Hay algo de revisión mía y de mi familia, cómo eran cosas de mi infancia y la relación con mis viejos, y esa sensación de que en los tiempos actuales está todo mal; y trato de revisar todo para darme cuenta que no está todo mal, sino que está todo mejor que antes. Y si bien nos falta mucho, estamos por buen camino. El show es un poco de eso y tiene algunas cosas que me pasan de la actualidad y que no sé cómo resolver. Es una mezcla, pero siempre yendo al detalle y buscándole un ángulo que no se ha visto antes.

—También es demostrar que crecer no es tan horrible como parece.



—No es tan horrible, claro. Y entre medio no dejar de ser un nene, es un equilibrio muy difícil: ser un adulto responsable y a la vez no dejar de jugar, eso es lo que tenemos que buscar.

Pablo Molinari: "Este show no tiene un pomo con el anterior en el contenido, en cuanto a las formas sigue estando ese sello que es muy mío". Foto: Pablo Molinari

—¿Qué diferencias y similitudes tiene este show con respecto a Yo Nerd?



—Sigo con la pantalla como en Yo Nerd, así que ese costado sigue estando. La única diferencia es que en vez de ecuaciones hay gráficos míos y cosas que se me ocurren más del lado de los dibujos, hay videos viejos y es un show ecléctico que por momentos es stand up, por momentos es un humor incómodo y algo de humor boludo. Es una mezcla rara que estoy terminando de acomodar para que esa alquimia extraña tenga forma, creo que se está logrando. Los momentos de stand up pasan a momentos más reflexivos con algo delirante en el medio.

—Así que tu forma de hacer humor sigue estando presente.



—Creo que es el formato de este tipo de humor lo que me gusta, el humor de analizar las cosas sigue estando en este espectáculo. Con el show anterior encontré en la pantalla gigante una forma de soporte de humor gráfico que es divertido, que rompe un poco, y por eso siguen estando aquí. Quienes hayan visto el show anterior van a ver que no tiene un pomo que ver con el anterior en el contenido, pero en cuanto a las formas sigue estando ese sello que es muy mío.

—Así que este show también tiene momentos para reflexionar, como en tu espectáculo anterior.



—Eso es algo medio difícil de lograr también en comedia. Porque en cualquier profesión haces las cosas y medio que terminás yendo hacia una forma que es más habitual en uno. Cambiás el qué decís pero el cómo uno lo dice, es nuestra esencia, lo que tiene uno en sí mismo.