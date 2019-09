Nueve ideas para divertirse junto a los chicos en vacaciones de primavera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llega una semana de vacaciones con todo un menú de cosas para hacer con los chicos, desde circo y actividades multidisciplinarias a talleres, títeres, bandas en vivo, y otras formas de entretenimiento en las que el niño toma la posta de la acción: futbolito, camas elásticas, pool y más. Acá van una selección.



1.- Musicales, para niños con mucha sensibilidad

Para los niños que disfrutan de cierto placer estético, los musicales son una fija. Ahora regresa Matilda: el musical, sobre la famosa novela de Roald Dahl. El reconocido éxito internacional dará ocho funciones en La Trastienda, donde ya arrasó en vacaciones de invierno (agotó todas las funciones). Se presenta desde el lunes 16 al jueves 19, a las 15:30 y 20.00. Entradas en la sala y Abitab, a $ 550 y $ 750.



2.- Teatro, lo más clásico

Siempre en teatro para niñ0s hay bastantes opciones. Acá van algunas. En El Galpón dan El monstruo de colores, obra sobre el conocimiento de las emociones, y es como para niños de dos a cinco años. Va del lunes al domingo 22 (excepto jueves), a las 11.00 (Tickantel, $ 500). Esa misma sala estará dando Vacío, espectáculo sugerido para niños de seis a 10 años. También dura 50 minutos, y va lunes, martes y miércoles a las 15.30. (Tickantel, $ 500).



En Teatro Victoria se puede ver Las aventura de Don Brígido, teatro de animación a partir de relatos camperos. Va mañana, el domingo 15, viernes, sábado y domingo 22, a las 16.00.

3.- Bandas en vivo, para niños con mucho ritmo

En Teatro Movie estará Encanto al Alma, con su nuevo espectáculo: El tesoro de los mil mundos, que trabaja a partir de sonoridades locales. Estará viernes y sábado 21 a las 17.00. Entradas: $ 450 (menores de tres años no pagan).



En Teatro Costa Urbana se presentará Camino al mar, un trabajo musical que busca conectar el mundo infantil con el universo sonoro. Dura 50 minutos, y estará el viernes a las 18:00. Entrada: $ 300.



El escenario galponero recibirá además al grupo argentino Canticuénticos (que antes gira por el interior) que invita a cantar, jugar y bailar a través de música, humor y poesía. Va desde el jueves al sábado a las 16.30, y el domingo se despide a las 15.00. Tickantel, $ 800 y $ 650.

4.- Multidisciplinarios, lo más nuevo

En El Galpón se podrá ver una nueva obra de Granja de Piratas. Con texto y dirección de Rodrigo Spagnuolo, Magia Calandria es un espectáculo que plantea un viaje al pasado histórico montevideano, a través del tango y otros géneros históricos. Dura 50 minutos, y está recomendada para niños de más de tres años. Va desde mañana al domingo 22, los sábados y domingos a las 15.00, y del lunes al viernes, a las 15:30. Tickantel, $ 350.



5.- Talleres: divertirse aprendiendo

En Museo Torres García estarán haciendo Construcción de teatritos, donde se aprende a armar personajes y escenarios para contar historias, inspirados en los tipos creados por Joaquín Torres García. Van miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, y son para niños con 5 años o más. Son a las 14.00, 15:30, 16.00 y 17:30, y valen $ 250. También hay talleres en Escaramuza, que abarcan muchas actividades, desde historieta a guion cinematográfico. Además, como cada año, el Centro Cultural de España tiene un programa especial por las vacaciones de primavera, con talleres, música y demás.



6..- Para moverse sin parar

Tres actividades permiten que el niño sea un protagonista bien activo. Fantasy on Ice, en el estacionamiento de Portones Shopping, invita a los chicos a ser patinadores sobre hielo (y quemar muchas energías). Va de lunes a viernes de 14.00 a 22.00 y sábados y domingos de 10.00 a 22.00. Entradas por Red Uts. Los precios varían según días y tiempo de patinaje: una hora vale de $ 295 a $ 345 (hay beneficios con el Club El País).



Otra opción es Summit Trampoline Park (en Martín Aguirre esquina Habana), un espacio para jugar con camas elásticas. También se puede jugar en una piscina, competir al quemado o en la barra de batalla. Recomendada para mayores de cuatro años. Horarios: lunes a jueves de 10.00 a 21.00, viernes y sábados de 10.00 a 22.00 y domingos de 12.00 a 21.00.



También está Levity Trampoline Park (en José Batlle y Ordoñez y 8 de Octubre) que cuenta con camas elásticas, piscina, futbolito, pool y juegos de video. Se puede asistir por hora o media hora, y hay promociones por grupos y planes familiares. Es de lunes a viernes de 14.00 a 22.00, sábados y domingos de 10.00 a 22.00.



7.- Circo, nunca falla

El sofisticado Circo Tranzat estará el sábado 21 en Jardín Botánico, en tres horarios, a las 12:00, 15:00 y 17:00. Otra actividad para niños (y adultos) será el viernes desde las 14.00 hasta las 22.00 en la calle Tristán Narvaja, donde se realiza una nueva edición de Paseo Tristán, con materiales de las librerías y demás comercios de la zona, con circo y otras actividades.

8.- Sodre, cultura también para niños

En el Auditorio Adela Reta se presenta desde mañana al domingo 22 Alebrije, que cuenta las aventuras de Pedro y las historias escondidas entre sueños. Va a las 15:00 y 17:00 en Sala Balzo. El Auditorio prepara para esta semana propuestas bien variadas, que comprenden talleres de origami, stencil y mucho más.

9.- Cine, con muchas opciones

Si bien no es una actividad exclusiva de las vacaciones, el cine siempre es una salida que disfrutan grandes y chicos. En cartelera hay ocho películas para este público. Hay varias que tienen algunas semanas en cartel, que se mezclan con los estrenos de esta semana.



Toy Story 4 continúa en cartel. La nueva entrega de los juguetes de Pixar es emotiva como divertida, al igual que La vida secreta de tus mascotas 2, donde los perros y gatos viven muchas aventuras en la ciudad y el campo.



Para los más chicos está Paw Patrol: Mighty Paws, que se basa en la serie animada, donde Ryder lidera a los perritos que salvan a Bahía Aventura.



En Angry Birds 2, los pájaros que no vuelan tendrán que amigarse con los cerdos cuando una nueva amenaza llegue a la pacífica isla.



Esta semana se estrenó Playmobil: la película, donde la joven María tendrá que rescatar a su pequeño hermano. Claro que todo se complica cuando ambos terminan metidos en el mundo de estos pequeños muñecos.



También llegó está semana, a Cinemateca, El libro de Lila, que se centra en el personaje de un libro que intentará volver al papel. Allí, además, sábados y domingos a las 16.00 hay un ciclo de cine infantil.



Para los que ya no están para ver dibujitos, también hay varias opciones.



Si bien se estrenó hace varias semanas, El Rey León continúa siendo una de las películas más vistas en Uruguay. Es uno de esos títulos que disfrutan grandes y chicos.



También basada en un dibujo de Disney, es Aladdín, ahora con actores reales; donde el joven ladrón de Agrabah intentará ganarse el corazón de la Princesa Jazmín.



Otro de los estrenos de esta semana es Dora y la ciudad perdida, donde una adolescente Dora intentará salvar a sus padres.