Norma Aleandro: "Hoy es una época difícil pero por lo menos se sigue votando"

El acontecimiento que tendrá lugar mañana en el Teatro Solís será la culminación de una larga historia, que comenzó más de cuatro décadas atrás. La actriz argentina Norma Aleandro será declarada Visitante Ilustre de Montevideo, mañana viernes a las 13.00, en la sala Delmira Agustini, distinción que le será entregada por el intendente Christian Di Candia. El reconocimiento no solamente es a su larga y destacada trayectoria artística, sino también a su compromiso con los derechos humanos y su lucha por la igualdad.



Norma Aleandro, recorriendo textos sobre las mujeres de Shakespeare. Foto: Tadeo Jones

Además, Aleandro participará en la presentación de la película Los pasos de la mariposa, de Carlos Duarte Quin, que se realizará el sábado a las 17,00 en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño. La presentación será en el marco de la sexta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), que se está desarrollando en todo el país, hasta el sábado 24 próximo. En esa instancia se podrá ver un anticipo de 15 minutos de la película, y luego habrá un coloquio con la participación de Aleandro, Duarte Quin y Alejandro Vanelli.

El vínculo entre la actriz y la escena montevideana pasa por muchos y buenos espectáculos de teatro, además de su larga carrera cinematográfica que incluye, entre otros títulos de referencia, La historia oficial, la primera película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera, en 1986.



“Con Lino Patalano estamos empezando a armar un proyecto teatral, con dirección de Claudio Tolcachir, para el año que viene. La obra se llama Mi abuela está loca: es un plan muy lindo que tenemos para el año que viene y ni hablar que terminaremos llevándola a Uruguay”, adelanta la gran actriz en esta entrevista con El País.

Aleandro durante su exilio montevideanos, en 1976. Foto: El País

-¿Ya sabe qué va a decir mañana al público en la ceremonia?



-No, diré espontáneamente lo que me venga. Como actriz siempre he sido de preparar mucho mis papeles, pero esto no es una actuación. Lo más importante de esto, más allá de lo que yo diga, será estar simplemente ahí, con mis amigos, acompañando este honor que me están haciendo los uruguayos. Realmente, esta designación es una de las grandes alegrías que he tenido. Es uno de los abrazos más grandes que recibo de los uruguayos, que a lo largo de mi vida me han dado muchos. Muchísimos, y en las peores épocas de mi vida, cuando tuve que irme a vivir a Uruguay en una muy mala situación, cuando mi exilio.



-Eso fue a mediados de los años 70.



-Fue en 1976: tuve que salir muy rápido de Argentina, amenazada de muerte, y con dos bombas. Una en mi casa, y la otra, de gases lacrimógenos, en el teatro. Fui sola, es decir, fui con mi marido y mi hijo, pero ellos se tuvieron que volver a Argentina, para seguir trabajando. Mi marido es médico, y ellos se quedaban en Buenos Aires y me iban a visitar a Uruguay los fines de semana. Todo eso mientras durara: no sabíamos cuánto iba a durar que me dejaran quedar en Uruguay.

Aleandro, una vida dedicada al arte actoral. Foto: El País

-Usted siempre reconoce el apoyo que recibió en su exilio montevideano…



-Fue hermoso. Es que yo allí tenía pocos amigos acá en Uruguay, porque solamente había estado trabajando allí alguna vez. Había hecho alguna temporada corta, y Mario Morgan era a la persona que yo más conocía. Y al poco tiempo de estar en Uruguay tenía a los mejores amigos que he tenido, y que tengo. Había gente que me paraba en la calle y me decía que si necesitaba algo aquí tenía su teléfono. Y lo hacían sin saber qué había hecho yo. Y en realidad yo no había hecho más que decir que estaba desapareciendo gente, lo cual era cierto. Pero bueno: nadie lo decía y yo empecé a decirlo, porque me parecía una locura no hablar de eso. Y entonces, Uruguay me ayudó en el exilio.



-Muchos de aquellos amigos uruguayos estarán mañana...



-Justamente, ahora me pidieron la lista de amigos para invitar a esta ceremonia en la que me hacen semejante honor, y es una lista tan larga. No sé si voy a poder invitar a todo el mundo. Sobre todo porque en Uruguay yo no solamente tuve gente que se me acercó, sino que me abrazaron francamente, en un momento muy difícil. Cuando llegué a Uruguay no tenía dónde ir a vivir, y Estela Medina me hizo ir a vivir con ella. Y eso que nos conocíamos muy poco con Estela. Y me fui a vivir con ella. Y lo cuento como un ejemplo. Después Mario Morgan me dio su departamentito y viví un tiempo ahí.

Aleandro, gran actriz de cine y teatro. Foto: El País

-En su exilio montevideano usted hizo varios espectáculos.



-Sí, trabajé con Pacho Martínez Mieres, con el que hicimos El año que viene a la misma hora, con dirección de Mario Morgan, y después hice Medea, una obra que estaba cargada de significado, sobre todo por lo de la extranjería de Medea. La adaptación la hicimos con Idea Vilariño. A mí en Uruguay me hacían una fiestita todas las semanas, siempre en la casa de algunos de esos amigos que le digo. Simplemente para estar juntos, y charlar. Para que no me entristeciera. Siempre acompañándome permanentemente: no me dejaban sola.



-También en esa época hizo en Montevideo Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor.



-Exactamente. Era hablar del amor dentro de un teatro, mientras pasaba semejante desamor afuera. Es un espectáculo que recuerdo con mucho cariño porque a la gente le gustaba, le interesaba. Era un espectáculo que transitaba por varios autores clásicos, en una época en la que ya se hacían muy pocos clásicos españoles, como Lope de Vega, Baltasar del Alcázar. También era una forma de estar muy conectada con el público, cosa que en Argentina no pude hacer durante muchos años. Y yo no me podía hacer ciudadana uruguaya: había demasiados inconvenientes para eso. Estuve casi dos años en Uruguay, y entonces me tuve que ir a España, y volví a Argentina en 1981.

Aleandro, una actriz que recorrió mil personajes. Foto: El País

-De entonces es La señorita de Tacna.



-Sí, fue la obra que hice cuando volví a Argentina, sin saber qué me iba a pasar al llegar allí, pero ya no soportaba más estar afuera. Mario Vargas Llosa me había ofrecido la obra, para que la hiciera donde quisiera. Y yo no la podía hacer en España, porque no tenía producción, no tenía dinero para hacerla. Pero en Buenos Aires sí: Emilio Alfaro, que fue quien la dirigió, consiguió la producción. Fue un éxito muy grande, en cada lugar que la hicimos. La hice dos años seguidos en Argentina, y luego en todas partes, hasta en Israel. Y en toda América: en Uruguay por supuesto.



-Lo último que usted trajo a Montevideo fue Escenas de la vida conyugal.



-Sí, mi relación con Uruguay continúa hasta hoy. Es cierto, acaban de estar Ricardo Darín y Andrea Pietra haciendo Escenas de la vida conyugal en el Auditorio del Sodre, con un éxito muy grande, y yo estuve ahí para verlos nuevamente a mis amigos uruguayos. Me acuerdo que cuando le ofrecí esa obra a Darín, hace muchos años, me dijo que no se atrevía. Y ahora es un verdadero éxito.

Estela Medina junto a Norma Aleandro. Foto: El País

-Atravesó todas etapas su vínculo con Uruguay.



-Sí. Hay un proverbio chino que dice “si te quiero no te deseo una época históricamente interesante”. Porque las épocas históricamente interesantes, para vivirlas son muy bravas. Y las hemos vivido. Y las estamos viviendo, en cuanto a los cambios. Hoy es una época difícil pero por lo menos se sigue votando, se sigue un régimen democrático, que es lo que más importa. Luego, quién toma el gobierno, qué va a hacer, en eso cada uno tratará de hacer lo mejor, y después veremos quién lo hace bien. Pero en cualquier país, el solo hecho de votar ya me parece un triunfo.

Aleandro en Las pequeñas patriotas, otro de sus espectáculos que visitó Montevideo. Foto: Difusión

