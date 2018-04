Nancy Anka, una "chancle" de visita en Montevideo

Hace 26 años, Nancy Anka saltaba a la fama como Jose, su personaje en la serie argentina ¡Grande Pá! que protagonizaron Arturo Puig y María Leal. Fue un verdadero éxito que conquistó las dos orillas, y que presentaba una familia disfuncional: un padre viudo con tres hijas a su cargo.



"Siempre nos reunimos con las chicas: María, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue, tenemos un grupo de Whatsapp, estamos familiarizadas. Es que trascendió la pantalla", dice Anka.



Madre de Sofía, que tiene 19 años y va a seguir sus pasos en los medios ("si me decía que iba a ser veterinaria le iba a preguntar de quién había sido la idea", dice entre risas), Anka ha trabajado en distintas obras de teatro argentinas, probó con la música y este fin de semana se presenta en Montevideo con la obra Como el culo, en el Teatro Metro.



Nancy Anka repasó su tiempo en "Grande Pá", la fama y su nueva obra. Foto: Darwin Borrelli

—Un padre viudo con tres hijas a cargo era algo distinto para la televisión de comienzos de la década de 1990.



—¿Qué loco no? Porque éramos una familia disfuncional, que es algo de este momento. Igual no le pondría disfuncional, pero para ese momento, donde la familia respondía a una mamá, papá e hijas, éramos disfuncionales. Además, funciono muy bien.

Desde el final de la serie, en 1994, Anka hizo música y teatro. También "hice algunas participaciones en televisión, pero siempre dije que no me gustaba estar en televisión porque sí. Así, aparecieron participaciones en las que una podía mostrar que actúa. Ademas arranque muy chica, a los 11 años, así que cuando llegue a ¡Grande pá!, ya tenia un recorrido. Ese programa me llevo a lo que se dice popularidad", cuenta.

—Ahora volviste a los escenarios con la comedia Como el culo, obra a la que te sumaste hace unas semanas nomás.

—Si, me sumé para la gira, estoy haciendo los reemplazos femeninos y para la gira me sumé como Florence, un personaje al que le pasa de todo, porque en la obra pasa de todo. Se desmaya, la sacan por una ventana, de todo.



Anka, una chancle que está de gira con la obra "Como el culo". Foto: Darwin Borrelli

—Eso requiere mucho esfuerzo físico.



—Sí, pero estoy acostumbrada a esas cosas; todas las obras que vengo haciendo son de trabajo físico, igual para mí no pasa nada, soy muy dúctil, sino me aburriría. También soy así en mi vida.



—¿Tenés proyectos en el futuro?



—Por ahora no. Tengo una obra, una comedia romántica, pero concretamente, a partir de junio, no. Igual me pasa algo, ha de ser mi forma, y lo paso bien así: es que dejé de preocuparme y empece a confiar en que llegarán mas proyectos. Y estar en esta obra es un beneficio de eso, porque marca una distancia con el recorrido que he hecho. Uno va buscando los cambios y mi participación tiene que ver con el confiar.