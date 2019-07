Guía para ir a Buenos Aires y sentirse como en Broadway

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está claro que la oferta local de espectáculos musicales se debate entre la escasez y la nada. Si bien en los últimos años se han realizado intentos por sumar este tipo de producciones, que vienen de Broadway o West End, son muy esporádicos. En 2017 se presentó El violinista en el tejado con dirección de Nacho Cardozo, estas vacaciones de invierno estuvo en cartel Matilda en La Trastienda y todavía hay funciones de Yentl en el Movie.



Los costos y la infraestructura necesaria, hacen difícil que este tipo de espectáculos se afiancen en nuestro país. Así lo expresaron distintos directores locales que fueron consultados por El País, quienes sumaron a los inconvenientes, la escasez de actores que canten y bailen a ese nivel.



Sin necesidad de viajar a Nueva York o Londres, que acaparan la mayor cantidad de espectáculos musicales, hay aquí cerca, en la cartelera porteña una buena oportunidad para disfrutar este tipo de producciones. Además de una larga tradición en el mundo de los musicales, Buenos Aires es una de las tres ciudades con más espectáculos en el mundo: solo basta pasear por la ahora renovada calle Corrientes para verlo.

Así hoy, allí se anuncian en las grandes marquesinas muchos musicales que salieron de Broadway para tener su versión argentina. Allí están Camareras, A Chorus Line y Una vez en la vida (en el Metropolitan Sura); La jaula de las locas (en el teatro Broadway con Raúl Lavié y Nito Artaza), Hair en el Centro Cultural Konex, y Cabaret que tiene a Florencia Peña y Mike Amigorena como los protagonistas y las funciones son en el Teatro Liceo.

A esos musicales hay que sumarle las producciones infantiles por las vacaciones de invierno que comienzan hoy en Argentina. Entre esos musicales que apuntan al público infantil está una versión argentina de Aladin, El mago de Oz, Madagascar: el musical y hasta la serie de Netflix, Go! vive a tu manera, tiene su versión teatral.

Y se anunció que el año próximo llegarán musicales como Hello Dolly, Kinky Boots, School of Rock y

Algunas cosas para ver

Camarera es un musical creado por la cantante Sara Bareilles que se estrenó en 2016 en Broadway y fue nominado al Tony a mejor espectáculo, justo el año en que se ganó todo el Hamilton de Lin-Manuel Miranda.

Esta comedia cuenta la historia de Gina, una camarera y pastelera con una relación abusiva con su esposo Edu. Así, cuando Gina queda embarazada, intenta ocultar la noticia, comenzando a su vez, un romance con su ginecólogo. Entre los nombres fuertes de este espectáculo está el de Josefina Scaglione, la protagonista. Esta joven actriz de 31 años es conocida en el mundo por ser la primera argentina en lograr una nominación a los premios Tony por su Maria en West Side Story. En Camarera la acompañan Felipe Colombo como el marido abusador y Mario Pasik como un excéntrico y asiduo comensal del local.

En ese mismo teatro hay otros dos musicales tan conocidos como distintos: A Chorus Line y Una vez en la vida. Con música de Marvin Hamlisch. A Chorus Line es uno de esos espectáculos inoxidables que se transformó en un éxito, con millones de dólares en recaudación, nueve premios Tony y hasta un Pulitzer en drama en 1976. La trama se centra en los distintos cantantes y bailarines que intentan conseguir un lugar en un musical en desarrollo. Esta versión argentina es dirigida por Ricky Pashkus cuenta con Sofía Pachano y Laura Conforte en el ecléctico elenco y está llegando a sus últimas funciones.

Después de ganar el Oscar, el Tony y el Grammy, Una vez en la vida (su título original es Once) llegó a Buenos Aires.

Es una historia de amor -cuya música fue compuesta por Glen Hansard y Marketa Irglová- entre un músico callejero irlandés a punto de abandonar la guitarra y sus sueños, y una inmigrante checa, pianista sin piano, que intenta seguir sus sueños en la música.

Por estos días, hacer una escapada hasta Buenos Aires es estar como nunca, un poco más cerca de Nueva York.



Ricky Pashkus dirige esta versión de "A chorus Line" en calle Corrientes. Foto: Difusión

"Una vez en la vida", después de ganar el Tony, el Oscar y el Grammy, llegó a Buenos Aires la versión argentina de "Once". Foto: Difusión

A los mencionados hay que agregarle otros musicales que salieron de Broadway para tener su versión argentina, como La jaula de las locas (en Teatro Broadway con Raúl Lavié y Nito Artaza como los protagonistas), Hair en el Centro Cultural Konex, y Cabaret que tiene a Florencia Peña y Mike Amigorena como los protagonistas y las funciones son en el Teatro Liceo. A esos musicales hay que sumarle las producciones infantiles por las vacaciones de invierno que comenzaron hoy en Argentina. Entre esos musicales que apuntan al público infantil está una versión argentina de Aladin, El mago de Oz, Madagascar: el musical y hasta la serie de Netflix, Go! vive a tu manera, tiene su versión teatral.

Florencia Peña y Mike Amigorena están al frente de la versión porteña de "Cabaret". Foto: Difusión

Y se anunció que el año próximo llegarán musicales como Hello, Dolly!, Kinky Boots, School of Rock y Come from Away.

Por estos días, hacer una escapada hasta Buenos Aires es estar como nunca, un poco más cerca de Nueva York.