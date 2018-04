“Mi puteada es como el golpe de Mike Tyson”

-Es la primera vez que vas a actuar en Montevideo.



-Sí, la primera vez, eso me da mucha emoción. Nosotros los porteños vemos a Uruguay con gran resentimiento. Porque no entendemos cómo Uruguay tiene esa tranquilidad, ese respeto por el otro, a pesar de algunas falencias. Y nosotros, con semejante país, mucho más grande que Uruguay, no hayamos todavía podido armar un pueblo. Nosotros estamos muy enfermos de resentimiento. Y tenemos una necesidad imperiosa de sentirnos superiores, porque sabemos que somos inferiores.



-¿Cómo describirías Baby, el comediante?



-El espectáculo tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, que tiene que ver mucho con la de los uruguayos. Tiene que ver con esa inversión del sueño americano que vivimos los argentinos, y los uruguayos, de no poder concretar absolutamente nada. Escénicamente es muy simple, es un monólogo, con el típico micrófono en el centro del escenario, y un cenital. La estética se la da el relato, y un poco el caminar mío en escena, porque como soy actor, puedo llenar el escenario.



-¿Sos de putear en escena?



-Mi puteada es, más o menos, como el golpe de Mike Tyson. Sí, soy de putear, es mi forma de transgredir: porque no tengo un cuerpo como para desnudarme. Hay gente que va a ver Equus para ver al actor desnudo. A mí me vienen a ver para escuchar una puteadita. La puteada es como una catarsis. Pero creo que la puteada se diluye entre un montón de verdades. En este show, la gente se ríe mucho pero sale llorando.

-¿De la cultura uruguaya qué te interesa?



-El candombe, y por sobre todo la murga. Me gusta Agarrate Catalina, Tabaré Cardozo. De Uruguay me gusta todo. Montevideo me hace acordar a la Argentina del 50, en la que yo me crie. Montevideo tiene ese sabor de domingo, que me recuerda perfectamente a cuando mi viejo se ponía traje para llevarme al Centro. El Uruguay veo a la Argentina de mi infancia, con ese respeto, esas veredas, esa gente. Y por otro lado está Punta del Este, que es la evolución. Ese centro turístico maravilloso, donde los idiotas argentinos que critican a Uruguay, porque lo ven como algo chiquito, van a dejar la guita.



-Vos sos un hombre de radio. ¿Te parece que internet cambió el lugar de la radio?



-A la AM no. Internet nunca la va a vencer a la AM. Porque en el medio del campo, un arriero, con una radio Spica, te puede escuchar. Y para internet necesita tener conexión, dar una cantidad de pasos para entrar. Mientras estemos al alcance de una pila de linterna, y en el mismo dial tengas cien tipos hablando a la misma hora, y vos elegir al que querés escuchar, la radio AM va a seguir. Es lo más maravilloso que le puede pasar al hombre la radio AM.

perfil "No pude fingir un personaje" Nombre: Ángel Pedro Etchecopar. Otros datos: Polémico conductor de radio y monologuista argentino. Va a estar en Teatro Metro, el viernes 27 y sábado 28 de abril a las 21.00. Abitab, de $ 890 a $ 1090.

​“Con Guillermo Francella, que es mi amigo del alma, siempre quisimos ser actores. Él es muy talentoso, y muy busca. Yo, sin embargo, no sé pedir. Guillermo iba a pedir un bolo: yo no sabía”, dice Etchecopar al recordar sus inicios de una carrera que a mediados de los 80 despegó a través de la radio. “No pude fingir un personaje, y empecé a hablar de mí. Y dejé que me putearan y que hicieran catarsis conmigo”, sintetiza.