El mes de la primavera trae teatro extranjero

Este sábado comienza la cuarta edición de la Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo, que hasta el 30 de setiembre reunirá en Uruguay obras de Argentina, Chile, Costa Rica, España y México, además de los trabajos de los teatristas locales. La grilla comprende una docena de espectáculos, que ocurrirán en cuatro sedes: Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro, el Centro Cultural Goes, Sala Atahualpa de El Galpón y Sala Verdi. Entradas en Tickantel.



Pese a su nombre, algunas de las propuestas exceden lo estrictamente teatral en un sentido tradicional, incursionando en expresiones híbridas, que mezclan lo dramático con la música, el canto y la danza, buscando así transitar las zonas interdisciplinarias de las artes escénicas.

La apertura tendrá lugar en Sala Verdi, con el estreno de If, festejan la mentira, el espectáculo de Gabriel Calderón, protagonizado por Gloria Demassi. La obra realiza un cruce entre la dura realidad social y una dimensión fantástica, poniendo en el tapete el tema del dinero y su relación con el arte, y con la muerte. Dará nueve funciones corridas, hasta el domingo 9, con entradas a $ 500.



El domingo sale al ruedo Nosotras en Brum, un texto de Verónica Mato que llega a escena de la mano de Federica Presa, y que aborda la figura de Blanca Luz Brum. Irá hasta el domingo 30, los viernes y sábados a las 20.00 en la sala de Goes.



Otra obra uruguaya, aunque con coparticipación con Brasil, es Latencia, que se verá desde el miércoles 5 al domingo 9, en la Sala Atahualpa. Con dirección de Patricia Mallarini, la obra tendrá una representación en Brasil y otra en Uruguay, siendo Leonor Chavarría quien la interprete en Montevideo.



Luego, el martes 11 y miércoles 12 a las 20.00 Centro Cultural Goes, Estela Medina animará su recital Poeta en Nueva York, sobre el gran texto lorquiano.

Entre los espectáculo que llegan desde el exterior, del otro lado del Atlántico vendrá un clásico: A secreto agravio, secreta venganza, de Calderón de la Barca. El espectáculo español, dirigido por Pedro Hofhuis, estará el martes 18 y miércoles 19 a las 20.00 en la Verdi.



México llega con Tijuana, un trabajo de teatro documental de fuerte sesgo social. Lo dirige y actúa Gabino Rodríguez, y va el lunes 24 y martes 25 a las 20.00 en Sala Atahualpa. Desde Costa Rica vendrán dos espectáculos con lenguajes singulares. Genkidhama, que es teatro callejero, y que se verá el jueves 27, a las 14.30 y a las 18.00 en la sala de Goes. Y Viaje a Xibalbá, un trabajo sobre teatro de luz negra, que va el martes 25 y jueves 26, también a las 14.30 y a las 18.00. Estos dos espectáculos son con entrada gratis.

Delirios de papel. Foto: Difusión

Chile estará presente con Delirios de papel, un trabajo de teatro de objetos que estará el martes 25 y miércoles 26 a las 20.00 en Sala Verdi, bajo dirección de Álvaro Morales y Edurne Rankin.



Argentina suele ser una apuesta segura, y va a tener fuerte presencia en esta Muestra. Volver a Madryn es una comedia negra , con texto, dirección y puesta de Rodrigo Cuesta, que entrecruza personajes en un viaje de retorno. Va en el Cerro, el sábado 22 y domingo 23, también con entrada libre.



También desde Argentina llega La fiesta del viejo, con dramaturgia y dirección de Fernando Ferrer. La obra, que ha sido trabajada desde Rey Lear, trata sobre un hombre mayor que decide festejar su cumpleaños en familia, con anuncios que desencadenan la otra cara de lo que no se ve. Va sábado 15 y domingo 16 en la Verdi.

dato Un espectáculo recomendable Un espectáculo para destacar de antemano, Un poyo rojo, con dirección de Hermes Gaido. La obra, que viene desde la vecina orilla, mezcla de acrobacia y distintas formas de comicidad, proponiendo un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. A partir del lenguaje corporal, el elogiado espectáculo explora los límites del lenguaje contemporáneo, con respecto al movimiento y sus posteriores interpretaciones. La obra, de 70 minutos de duración, busca hurgar en la provocación y en el humor, sin descartar el reírse de uno mismo. Y lo hace a través de un lenguaje corporal que juega todo el tiempo con las fronteras del teatro, sus similitudes y sus diferencias. Interpretada por Alfonso Barón y Luciano Rosso, y con coreografía de Nicolás Poggi y Luciano Rosso, estará en Sala Verdi, el miércoles 12 y jueves 13 a las 21.00, con entradas en Tickantel, a $ 600.