Maxi de la Cruz: "Las verdades más grandes se dicen a través del humor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El humor denuncia muchas cosas, y deja al descubierto muchas situaciones. Pero a mí siempre me gustó hacer un humor muy masivo, siempre me gustó laburar para todos. No soy de esos que dicen ‘yo hago esto, y al que le guste, le guste’. Yo tomo todo lo que está pasando hoy en día, y reconozco lo susceptible que está la gente, y trato de no ofender a nadie con mi humor”, dice a El País Maxi de la Cruz, quien en Mar del Plata está haciendo Chorros, por la que ha sido nominado al premio Estrella de Mar, en el rubro actuación protagónica masculina de comedia (premio que se entrega hoy). Pero el actor uruguayo también tiene varios proyectos de este lado del río, tanto en comedia como en unipersonal.



-¿Las temporadas estas en Mar del Plata te dejan buen dinero?



-Mirá, al ser una temporada más difícil, obviamente en ese aspecto se siente: va menos gente al teatro y el dinero baja. Pero yo en realidad no me puedo quejar. No me quejo, pero no es una de las mejores temporadas a nivel monetario. Pero el teatro también es así, a veces te va bien y otras no. Es como la ola en el surf: en un momento llega una grande. Porque esta temporada las entradas están a un poco menos, y hay más promociones. La gente no tiene tanta plata, y hay promociones en las que los chicos menores de 18 pagan 200 pesos. Aunque eso está bueno porque a veces una familia, con uno o dos pibes adolescentes, tiene más facilidad para ver la obra todos. Es una forma de llevar gente al teatro y a la vez toda la familia puede ver una obra.



-¿Cómo es tu día a día en Mar del Plata?



-Esta es una ciudad muy linda, que a mí me gusta mucho. Tiene mucho de Montevideo, porque si bien es un lugar de veraneo, también es una ciudad en sí, una ciudad importante, con mucha población. Y eso la hace un lugar con mucho movimiento, que además tiene la playa, como Montevideo. Solo que en Mar del Plata hay más mar, con más olas, que es lo que me gusta a mí. Y ya tengo un grupo de amigos, no se hace nada cansador estar acá.

-¿Estás haciendo surf?



-Sí, todos los días. Siempre ando con la tabla, y cuando no hay olas me junto con amigos y vamos al gimnasio, o hacemos algo de deporte en la playa. Y eso en realidad de carga de pilas para hacer la función de la noche, porque salvo los lunes, estamos todos los días. Y después de la función nos vamos a cenar con el elenco. Se complementa todo acá, el día y la noche. Está buenísimo.



-¿Y tus unipersonales te dejan más plata?



-Sí, a nivel económico rinden más. Los unipersonales son otra cosa, para empezar porque no tenés una inversión grande en el espectáculo, y eso te permite manejar las cosas desde otro lugar. No se compara con tener que tener todo un elenco, una escenografía, entonces la piloteás más.

-Y ahora estás preparando un nuevo unipersonal para marzo en Teatro Movie.



-Sí, el jueves 21 de marzo. La idea es festejar los diez años desde que empecé a hacer estos unipersonales en Teatro Movie, y jugar mucho con eso del número 10, parodiando un poco todo aquello que hacía Carl Sagan, el de Cosmos, que hablaba sobre la creación el universo y todo eso. Ese sería el presentador, pero hablando todo del significado del número 10. Y obviamente voy a hacer monólogos, y el personaje de El Richard va a contar su historia en estos diez años. Y va a estar mi hija, que ya participó en varios espectáculos míos, y vamos a hacer algo juntos. Ella va a entrar como sorprendiéndome, y va a contar alguna anécdota nuestra bastante divertida. La idea también es que haya cierta participación con el público.



-¿Vas a trabajar con videos?



-Sí, va a haber una pantalla y vamos a jugar a interactuar con los videos. También voy a hacer algo que siempre me gusta meter en mis espectáculos, que es un cuadro de mímica, y jugar con el cuerpo, como si estuviera entrando a una experiencia virtual. Y música, que es algo que siempre me gusta que haya. Voy a recordar algunas anécdotas con Diego Sorondo, en nuestros comienzos. Hace tiempo que no hago a El Richard, en una especie de charla TED, o sea esos eventos donde los emprendedores hablan de lo que les apasiona.

-No es fácil ensayar un unipersonal.



-Sí, estos espectáculos son raros de ensayar, porque como estoy yo solo, me siento a leerlo, lo estudio, reescribo algunas cosas. Y a veces parece que nunca lo terminás de resolver cien por ciento en el papel, para luego meterse de lleno en cómo llevarlo a escena.



-¿Te parece que hoy en día el personaje de El Richard puede resultarle molesto a alguien?



-Sí, con el personaje de El Richard tuvimos que reestructurar un poco los guiones, para no llegar a ofender a nadie. Ni tocar temas que puedan llegar a molestar a la gente. Eso siempre hay que estudiarlo, sobre todo con El Richard porque era el más border, un personaje medio al límite. Pero yo en mis monólogos siempre traté de hablar de mi persona, y de reírme de mi mismo. Y este nuevo show va a tener mucho de eso, porque tiene mucho que ver conmigo, y cómo cambió todo en los últimos 10 años.

-Sentís que hoy en día los humoristas tienen más límites.



-Sí, hoy somos más conscientes de todo eso, y al momento de escribir te cuidás un poco más. Quizá cosas de un par de años atrás, hoy en día no se harían. Fue cambiando todo, y está bueno ir adaptándose, y seguir generando humor de otras formas. Con otras técnicas, otras vías para el humor. A mí no me afecta negativamente todo eso. Al contrario, lo tomo como un desafío. Aunque el humor siempre se caracterizó por desestructurar un poco las cosas, y moverte el piso. Por eso siempre se dice que las verdades más grandes se dicen a través del humor. Y no deja de ser una línea delgada, porque a veces de las tragedias, de lo peor se saca el humor.

Luciana Acuña. Foto: Difusión

proyectos Dos vecinos en tensión Maxi de la Cruz prepara dos espectáculos de humor para Teatro Movie, donde ya ha cosechado varios éxitos. El jueves 21 de marzo a las 20.00 estrenará 10 años, un show de stand up que celebra una década desde su primer Maxi Stand up Show. Ya hay unas 400 entradas vendidas, se venden en la boletería de la sala, y valen $ 390 a $ 640. El show también dará una gira por varias ciudades del Interior.



También están a la venta las entradas para la comedia La puerta de la lado, que irá el martes 7 de mayo a las 20.30, con entradas también desde $ 390 a $ 640.



La puerta de la lado es un éxito teatral mundial que comenzó en Francia, sobre texto de Fabrice Roger - Lacan, quien curiosamente es nieto del psicoanalista francés Jacques Lacan. En escena Maxi de la Cruz estará con Luciana Acuña, y bajo dirección de Sebastián Bandera, interpretarán a dos vecinos, que a la vez que se tratan cordialmente, se detestan. Ella es psicóloga, estructurada y sale poco. Él es gerente de marketing, sociable y hedonista. Ambos son solteros en plena crisis de los 40, y navegan por internet para buscar su media naranja online. Desde allí irá creciendo esta comedia, que tiene elementos de romanticismo y de cómica locura. La puesta cuenta con vestuario de Meche Lalanne y escenografía de Álvaro Santana.