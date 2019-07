"Matilda", un musical de éxito internacional que ahora tiene una versión uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Matilda es el nombre de la segunda hija de los Wormwood, y desde pequeña demostró que era distinta a las demás niñas de su edad. Descuidada por sus padres, Matilda encontrará en la escuela el lugar ideal para que su hambre de conocimiento logre desarrollarse, gracias a una amable maestra que la impulsa. Será una relación recíproca, ya que Matilda ayudará a la señorita Miel a recuperar la vida que su tía, la malvada directora Tronchatoro, le quitó cuando falleció su padre.

Además de ser una de las novelas más conocidas de Roald Dahl (y una conocida película), Matilda es un musical basado en ese libro. Con música y letras de Tim Minchin, se estrenó en el West End de Londres, donde se llevó siete premios Olivier en 2012, incluyendo el de Mejor Musical. También tuvo un pasaje por Broadway que fue premiado con cinco Premios Tony, incluyendo el de mejor libreto para un musical.

Luego de varios años de éxito en el mundo, llega por primera vez a Montevideo. Es, de hecho, la primera vez que se hace Matilda, el musical, en América Latina, de manera oficial (ya se ha hecho en colegios, por ejemplo).

Matilda, el musical se presentará en La Trastienda hasta el 7 de julio con dos funciones, a las 15.00 y 20.00, y las entradas están a la venta en Abitab desde 550 a 750 pesos (hay descuentos con Club El País). La dirección es de Martín Inthamoussu, mientras que la adaptación y traducción del guion va por cuenta de Roy Berocay. El reparto está integrado por Nacho Cardozo, Paola Bianco, Lea Ben Sasson y Evangelina Rodríguez como Matilda.

Luis Trinidade produce este espectáculo junto a su compañía, Botón Rojo. “Es una presión enorme porque adquirimos los derechos y tenemos unos parámetros enormes que tenemos que cumplir”, dice en charla con El País. Eso implica que hay cosas que se tienen que hacer de manera particular, para mantener los estándares que exige una producción así. “Cada personaje tiene un registro vocal específico y no podés zafar de eso”, dice.

Entre los requisitos que impone traer una producción de este tipo se incluyen un control de redes sociales y hasta el programa que se entrega al público. Todo tiene que ser aprobado y es seguido desde Estados Unidos.

El proceso

Una vez adquiridos los derechos, se dio paso al cásting que se realizó en octubre del año pasado, al que fueron más de 1.000 personas, entre niños y adultos. “Muchos de ellos son de (el programa televisivo) Masterclass que Paola Bianco, Martín Angiolini (coach vocal del espectáculo) y Lea Ben Sasson los tenían vistos”, agrega. Fue una jornada de ocho horas, “un laburito lindo, largo y difícil”, dice Trinidade.

Martín Inthamoussu, Evangelina Rodríguez y Paola Bianco, de "Matilda"

Luego de haber elegido el elenco, hace cinco meses comenzaron a trabajar, primero la parte actoral, y luego se fueron incorporando coreógrafos y un coach vocal, Martin Angiolini, quien fue haciendo las canciones junto al elenco. Así se fue construyendo este puzzle, tema por tema, para luego terminar uniendo todo en el montaje final, cuando todo estuvo listo. “Fue muchísimo trabajo y el cantar en vivo en el espectáculo requiere un microfonista, un sonidista, un operador de sonido que en otro tipo de show, donde ponés a una sola persona. Acá hay una persona que se dedica a cada cosa. Así te aseguras de que el producto final suene y se vea como tiene que ser”, dice Martín Inthamoussu.

Al director le pareció una “demencia” hacer este espectáculo, dice, “porque es un musical muy difícil por la cantidad de gente que lleva. Pero me encantó el desafío, el libreto, y cuando me llamaron para dirigirla acepté, y me dije: en qué lío me estoy metiendo”. “Porque cuando se compraron los derechos, les dijeron que para que tenga el nivel y la narrativa de la original, tiene que tener ciertos elementos y tiene que contarse de esta manera”, dice Inthamoussu.

Después llegó el gran desafío, porque a diferencia de otros espectáculos donde se puede crear de cero y poner o quitar algún elemento, “acá todo tiene que estar aprobado. La voz que tiene cada personaje, la traducción, todo se tuvo que aprobar. También la escenografía, la tipografía para los programas, y a mí me gustó mucho, porque tenés que llegar a ese nivel: si no, no nos van a dejar hacerla”, señala.

Para Lea Ben Sasson, hacer Matilda significa volver a trabajar en un espectáculo para niños después de 15 años, cuando se bajó del escenario de Rada para niños. “Había tenido una experiencia magnífica con El violinista en el tejado, y el personaje que me asignaron es precioso”, dice. Su personaje es la bibliotecaria del colegio, una mujer comprensiva, contenedora, que se divierta y fantasea con Matilda. “Y después que dije que sí, caí en la cuenta de que la señorita Phelps no cantaba, así que voy a actuar, con el perdón de los actores, y voy a cantar un poquito al inicio. Es una experiencia nueva para mí, y la estoy disfrutando mucho”, agrega.

Un actor para un personaje clave

Un actor con mucha trayectoria en los musicales es Nacho Cardozo, que en Matilda interpretará nada menos que a la malvada directora Tronchatoro.“Es un personaje muy divertido”, asegura a El País.

Inthamoussu y los productores “querían para el personaje de Tronchatoro una voz ronca y sucia como la mía, así que marché y quedé; y cuando se terminó el Carnaval comenzamos a trabajar por separado, como en todos los musicales”, dice Cardozo.

“Estoy impresionando con el talento de estos chicos”, dice en otro aspecto, “porque hoy la gente se prepara, estudia, y ya no es solo el talento natural, que eso importa. Pero está arriba lo que van aprendiendo cada uno, explotando sus áreas. Evangelina, que hace de Matilda es impresionante. Va a dar mucho que hablar por el talento, la voz y el registro que tiene”.