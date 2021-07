Marianella Morena habla de "Muñecas de piel", la obra de teatro que llegó a la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No tengo término medio”, dice Marianella Morena sobre su dramaturgia. Cuando una idea se apodera de ella, se obsesiona hasta lograr entenderla, hasta llegar a fondo y desentrañarla y transformarla, quizás, en obra. Y cuando se le aparece una imagen que la envuelve, sabe que por más resistencia que ofrezca terminará cayendo en brazos de la escritura.

Le pasó con No daré hijos, daré versos, una puesta inspirada en Delmira Agustini y que partió de la visión de una bala que cruzaba los cielos, entraba en una habitación y explotaba. Y le pasó con Muñecas de piel, que prevé estrenar mañana en la Sala Balzo del Auditorio del Sodre (ver recuadro) en medio de un proceso judicial.

El 20 de marzo de 2020, Morena vio la noticia del hallazgo del cuerpo de una adolescente reportada como desaparecida, que luego se convertiría en la punta del iceberg de Operación Océano, el mayor caso de explotación de menores de la historia nacional. Y entonces se le clavó en la cabeza una imagen: la de una chica desnuda, caminando por la ciudad y portando el agua, el barro, chorreando, inundando todo. Y empezó a escribir.



“Hasta que en un momento me dejé de resistir y me entregué”, dijo a El País en marzo, en una charla previa al estreno original de esta obra demorada por la pandemia.



Ahora, las abogadas de los padres de la víctima que inspiró el proyecto artístico presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, con el propósito de "evitar que se utilicen datos personales de la víctima fallecida (su nombre, todo lo que respecta a su vida y las circunstancias de su muerte) con fines comerciales o artísticos", según un comunicado difundido en redes en los últimos días.

“Si pensás que soy una oportunista y quiero hacer plata no tenés idea de qué es el teatro, menos el teatro independiente y menos en una situación de pandemia que tenemos el 30 por ciento de la sala (habilitado)”, dice ahora Morena. “No entendemos qué pasa. Estamos viviendo una situación de censura previa como en la dictadura; nos piden datos de la obra, diciendo que yo vulnero derechos en una obra que aún no se estrenó”, apunta la directora y asegura que “los que uso son datos liberados en prensa y en libros publicados más nuestra investigación”.

a la espera del fallo Abogadas afirman que se podrían vulnerar derechos Este lunes, la directora y dramaturga Marianella Morena, la productora Lucía Etcheverry y representantes del Sodre comparecieron ante el Juzgado de Familia de 24° Turno por una acción de amparo promovida contra la obra de teatro Muñecas de piel, inspirada en el caso Operación Océano. Iba a estrenarse en abril pero fue suspendida por la pandemia del coronavirus, y se estrenará este jueves a las 21.30 en la Sala Balzo del Auditorio Adela Reta.



En el comunicado firmado por las letradas Jacqueline Rodríguez, Florencia Ansorena, Natalia Fernández y Lucía Fernández Ramírez y difundido a través de redes sociales, se manifiesta “preocupación acerca de la vulneración de derechos que podría surgir” a partir de esta puesta en escena.



“La adolescente en cuestión falleció. Y sobre su historia versa esta obra. Las circunstancias de su muerte aún se investigan y forma parte de este caso de explotación sexual adolescente de alta connotación pública que continúa abierto”, señala el estamento y expresa que “el afiche y los componentes de la difusión indican que se trata de la víctima que representamos”.



El comunicado asegura que “no se trata de censura previa” y advierte que “luego de infructuosas y largas tratativas extrajudiciales, dimos paso al ámbito judicial” para presentar esta acción de amparo.



Según Marianella Morena, antes de esta instancia hubo un único contacto por parte de las abogadas, que se hizo a través de Antonio Ladra.



En una primera versión del afiche promocional de la obra, el nombre de la víctima fallecida podía leerse “como flotando en el agua”, contó la dramaturga. A partir de allí se dio un encuentro “amable” entre las letradas, la productora y un abogado de Morena, que prefirió no ir a la reunión para no contaminar su proceso de escritura. Allí se manifestó el desacuerdo por el uso del nombre de la víctima y se decidió quitarlo de la gráfica. Originalmente, Morena pretendía utilizar el nombre de la chica para la protagonista de su obra, a modo de homenaje; esa decisión también fue modificada.



Con la reprogramación del estreno que vino una vez que se rehabilitaron los espectáculos públicos, se utilizó por error la pieza gráfica original con el nombre de la víctima, lo que habría detonado esta situación. “Fue un error humano”, dijo Morena, “y entonces vieron eso y fueron directo a la Justicia”.



Mañana se conocerá la decisión de la jueza de Familia, María Alejandra Álvez Marquisa respecto a este recurso y se sabrá si el estreno se concretará.



basada en hechos reales Realidad y ficción

La deconstrucción de textos clásicos, el cruce interdisciplinario, un enfoque atravesado por la realidad y una perspectiva de denuncia son elementos que salpican la obra de Morena y hacen un corpus que, asegura, habla por ella. “Yo estoy al descubierto”, dice a El País. “Mirás mi obra y sabés qué pienso. No tengo fondo”.



La dramaturga trae a colación lo que hizo con Antígona oriental, su montaje con testimonios de ex presas políticas, hijas y exiliadas de la dictadura militar uruguaya; con Naturaleza trans, sobre experiencias de mujeres transexuales de la frontera con Brasil; o su versión de Enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen y trasladada a la llegada de UPM a Pueblo Centenario.

"Yo estoy al descubierto. Mirás mi obra y sabés qué pienso" Marianella Morena Directora y dramaturga

“Cada vez me interesa más cruzar disciplinas”, decía Morena cuatro meses atrás a propósito de Pecados capitalistas, un híbrido performativo que estrenó online en el verano y en el que combinaba periodismo, música y teatro. “Creo que nos falta un poquito de vuelo. Estamos en una sociedad en que nos pensamos cada vez más progresistas o amplios pero generamos más nichos; hay una esquizofrenia contemporánea que se instala con rapidez. Y atrás vamos los artistas desarmando nichos. Con una limita; tampoco tenemos una herramienta tan gruesa. Pero son los grandes tanques de oxígenos que nos permiten ver los fuelles, las bisagras que se pueden mover”.



En Pecados capitalistas, Morena trabajó con el periodista Antonio Ladra, quien se encargó de la investigación de Muñecas de piel, con música de Maia Castro y protagonizada por Sofía Lara, Mané Pérez y Álvaro Armand Ugón. Interpretan, en ese orden, a Jana, una víctima que va y viene entre la vida y la muerte; Vera, la fiscal; y Jacky, un formalizado. El dispositivo escénico incluye agua y tierra y Morena adelantó que en estos meses reescribió el final, “ingresando un relato completamente ficcional, con nuevos personajes y donde la chica les pide a gritos que le devuelvan algo que le han robado”.

La construcción de los protagonistas se hizo a partir de datos públicos o de lo recabado en entrevistas hechas para la ocasión: a la titular de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Darviña Viera; el fiscal de Corte Jorge Díaz; abogados, una víctima, uno de los formalizados y personal de la ONG El Paso y de Interpol.

proceso Una obra a la Justicia

El viernes se supo que las abogadas que representan a los padres de una de las víctimas de Operación Océano habían presentado ante la Justicia una acción de amparo contra la obra. Este lunes hubo audiencia y mañana habrá otra en el que se sabrá si se hace lugar al recurso; el estreno está previsto también para mañana jueves.



Las letradas buscan conocer el texto de la obra antes del estreno, pedido que Morena interpreta como “censura previa”.



“Siento que estoy parada en el universo más ficcional que he vivido”, dice la autora. “En el teatro contemporáneo, podés estar en una sala de 30 espectadores donde uno se ríe y el de al lado llora, y uno ve su propia historia y otro algo que no existe. Yo no te estoy llevando de la mano por algo didáctico: son preguntas que interpelan sobre cosas que están sucediendo, con una poética específica y fragmentada. Va mucho más allá de si la anatomía responde directamente a otra y si la identifico o no”.

Afiche de la obra "Muñecas de piel"

En marzo, en aquella primera charla a propósito del estreno Muñecas de piel, Morena avisaba: “Esta es una obra que te golpea el estómago y que te va a hacer un sacudón no solo desde lo emocional, sensible o estético sino también de lo político o ideológico. Te acorrala la moral, y es de un vértigo absoluto”. Y decía después: “No me imagino un proyecto de estas características a medias tintas”.