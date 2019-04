María Noel Riccetto, la mejor bailarina uruguaya de la historia, anunció su retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Noel Riccetto, la mejor bailarina uruguaya de la historia y primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre (BNS), anunció este jueves su retiro.



El BNS, bajo la dirección del maestro Igor Yebra, señaló este jueves en un breve comunicado que Riccetto se retira de la compañía. El País confirmó que a fin de año dejará los escenarios y que, previamente, tendrá al menos una instancia de despedida.

El Sodre hará el anuncio oficial en una conferencia que se realizará el 10 de abril donde "se anunciará el retiro de nuestra querida primera bailarina, María Riccetto, a quien le deseamos lo mejor en esta nueva etapa", anunció el BNS.

De esta manera, la bailarina uruguaya se retira en el mejor momento de su carrera, luego de haber obtenido en 2017 el premio Benois de Danza, el máximo reconocimiento de la disciplina y haber encabezado las distintas producciones del BNS.

Aunque es la imagen del afiche y estaba anunciada su participación en Carmina Burana, Riccetto no actuó en la producción por lo que fue informado como "una molestia en el pie".

En los últimos años la bailarina se había referido al momento en que bajara de los escenarios. "Creo que es lo que me va a empezar a pasar el año que viene (por el 2018): quiero empezar a transicionar. Bailando me queda poco. Y tengo claro que quiero hacer mi última función estando en la cresta de la ola. No decayendo. Y eso es lo que tengo ganas de hacer con Igor Yebra. Que me ayude a transicionar”, había dicho a El País a fines de 2017, cuando la presentación de Cascanueces.