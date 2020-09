Mané Pérez habla de "Ella sobre ella", la obra que vuelve a escena en el Teatro Solís

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mané Pérez dice que, hasta ahora, nunca tuvo esa sensación de ciclo cumplido con los personajes que interpretó en los últimos años: por el contrario, siempre surge una necesidad interna de volver a esas actuaciones, a esas pieles, por un rato. “Todos los personajes, por ahora, he sentido que me quedan cortos”, dice a El País. De ahí que volver a Ella sobre ella sea una satisfacción plena.

Escrita y dirigida por Marianella Morena, Ella sobre ella regresa a escena este miércoles y viernes, con funciones a las 21.00 en el Teatro Solís (entradas en Tickantel). Es un montaje basado en Carlota Ferreira que sirve para abordar a todas las mujeres, sus límites y ansias de libertad y sus dilemas, con Mané Pérez como protagonista de un ejercicio de entrega física, emocional y artística importante. En la obra hasta canta y toca las canciones que escribió.

“Cada personaje me da algo, y cuando no lo tengo, me falta y lo quiero volver a hacer”, explica Pérez. “Con Ella sobre ella me pasa; se ensayó un año y medio y acá se hicieron muy pocas funciones, el resto se hicieron en gira, entonces me queda la necesidad de más”.

Para la actriz, una de las más prometedoras de su generación, este personaje (que es Carlota pero no es Carlota, es un crisol de personalidades) es tanto una parte suya, ya incorporada, como una entidad movible, cambiable. “Trabajar con Morena tiene eso: estás en constante movimiento y el resultado es infinito, siempre se transforma”, asegura.

Mané, que ya había compartido proceso con la directora en No daré hijos, daré versos y Rabiosa melancolía, disfruta de ese movimiento permanente porque es, por definición propia, una actriz creadora. “Es como una necesidad de vida”, asegura y entiende que en los años junto a Morena —a quien define como su “tercera escuela”— ha potenciado su parte creativa, porque al trabajar “desde lo conceptual y sin resultados concretos a los que llegar, no te queda otra que apelar a tu creatividad para sostenerte en momentos de ambigüedad”.

Ella sobre ella. Foto: Difusión

Ella sobre ella es la primera actuación de Mané desde que estalló la pandemia del coronavirus. El 11 de marzo había llegado de Alemania, de una gira con la coproducción internacional La flauta mágica que fue, dice, como estar en una burbuja. “Acá el artista resuelve todo y de repente me vi en un teatro impresionante, donde mi rol era únicamente la actuación, con ensayos pagos y unas condiciones laborales que nunca había tenido. Y fue impresionante, sabiendo siempre que no es mi realidad. De hecho yo elijo la realidad del teatro uruguayo; hay algo de las imposibilidades del hacer acá que a veces termina teniendo buenos frutos”, comenta.

Todavía con esa experiencia a flor de piel, Pérez aterrizó en Montevideo y pronto vio cómo todo un año de planificaciones (proyectos, viajes y demás) se iba cayendo. Entonces hizo su cuarentena en Atlántida y se dedicó a reinventarse, que es, dice, “la eterna historia del artista: buscar todo el tiempo cómo sobrevivir”.

En ese contexto nació un taller ("Análisis y reflexión sobre el hacer teatral", que se repetirá pronto) y de a poco la rueda comienza a girar otra vez. En octubre, Mané planea comenzar con los ensayos de otro proyecto de Morena, y será parte del equipo del Instituto Superior de Artes Escénicas en Montevideo, una universidad de artes que inaugurará próximamente. Pero antes, claro, está la vuelta a Ella sobre ella.