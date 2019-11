Luis Machín: "Argentina vivió este año una hecatombe económica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy a las 20.30 en Magnolio Sala, el notable actor argentino Luis Machín se presenta con el unipersonal El Mar de noche, obra que ha recibido múltiples premios, y que avala su calidad también desde su autor, Santiago Loza, y desde su director, Guillermo Cacace.



El espectáculo permite ver en presencia, sin pantalla de por medio, a este respetado intérprete, de dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión. En charla con El País, Luis Machín habló del pasado, presente y futuro de su profesión. Entradas en Tickantel, a $ 900.



-El mar de noche es una obra difícil de describir en cuanto el argumento.



-Es verdad. Es difícil definirlo, porque se trata de la narración del estado de un hombre, luego de una ruptura de amor. El autor, Santiago Loza, describe ese estado, desde una comunicación hipotética con ese ser amado, desde un vínculo que lo arma en su cabeza. Lo que el espectador recibe es la narración de la decadencia del amor. La obra la elegimos hacer desde un lenguaje corporal casi en la quietud, lo que demandó mucho trabajo.



-Santiago Loza es autor de obras muy singulares…



-Sí, El mar de noche es un texto muy poético de Santiago, como en general son sus obras. Son textos en los que hay una poesía importante en primer plano, y que para llevarlos al teatro, requieren de un trabajo profundo. En general los monólogos de Loza están referidos al mundo femenino, a mujeres de pueblo. Él es cordobés, yo soy de Rosario, y hay algo bien reconocible en sus personajes de ciudades pequeñas. Además, El mar de noche abrevó en textos como Muerte en Venecia, de Thomas Mann, De profundis, de Oscar Wilde, y La voz humana, de Jean Cocteau. Esas obras fueron disparadores, sobre las que Loza trabajó de manera muy delicada.

-¿Se puede decir que tiene algo de literatura intimista, del yo profundo?



-Sí, es acertado. Es una narración muy en primera persona. Luego el espectador la termina de construir dentro de su cabeza. No es una obra que te da todo servido. Le pide un poco de responsabilidad al público. Es una obra muy intimista.

Machín, en El mar de noche, de Santiago Loza. Foto: Difusión

-Vos viniste a Montevideo ya con otras obras. ¿Cómo compararías, por ejemplo, el registro actoral de La pesca, con El mar de noche?



-Son cosas muy distintas. Estuve con La pesca, de Ricardo Bartis, hace como 10 años, en Museo del Carnaval. Son obras que plantean mundos muy distintos, sin ningún punto de contacto. Bartis trabaja desde una dramaturgia desde la dirección, y con el cuerpo de los actores. También llevé a Montevideo Jugadores, que dirigía Nelson Valente, una obra de autor español, bastante más alejado de nuestra idiosincrasia, sobre cuatro hombres ya alejados del mercado laboral por la edad. Siempre trato de llevar mis trabajos a Montevideo y por suerte vienen siendo obras bien diferentes.

-Ahora estás volviendo a trabajar con Bartis.



-Sí, estamos preparando una versión muy libre de Rey Lear, para hacer en el Teatro Cervantes. Como punto de partida se toma el texto de Shakespeare, para focalizar en la relación entre un padre y sus hijos. En la versión de Bartis es un padre que tiene dos hijos varones y una hija mujer, y la obra parte con el padre cediendo sus terrenos en vida. Aunque no como Rey Lear: son unos terrenos en Santa Teresita. Y en esos terrenos, él puso un parque de diversiones, La gesta heroica. Y en realidad, lo que van a heredar esos hijos es una cantidad de hierros herrumbrados. Y a partir de ahí empieza una especie de locura familiar. Mientras este hombre mira por televisión Rey Lear, la versión de Laurence Olivier. Y de ahí él va sacando algunos textos que hace propios. La idea es estrenar a mediados de marzo.



"Siempre trato de llevar mis trabajos a Montevideo y por suerte vienen siendo obras bien diferentes" Luis Machín Actor

-Bartis en el Cervantes no es muy común.



-Sí, la obra va a ser en la sala mayor, pero con la gente en el escenario, como para unas 140 personas. Cierto, Bartis no es de ir mucho hacia el teatro oficial. Lo había hecho con Muñeca, de Armando Discépolo, en el Cervantes, también con el público en el escenario. Y cuando hicimos El pecado que no se puede nombrar, hicimos 12 funciones en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, también con la gente sobre el escenario. Pero sí, pasaron como diez años entre una obra y otra, para volver él al teatro del Estado.

-Vos hiciste mucho cine y televisión, pero quizá Un oso rojo sea uno de los trabajos que más sobresale de tu carrera.



-Sí, con un coterráneo de ustedes, Adrián Caetano. Es de los recuerdos más importantes que yo tengo en relación con el cine que hice. Una película que marcó un punto lo que se denominó el nuevo cine argentino. Creo que Un oso rojo se ha convertido en un clásico del cine argentino. Hoy todavía en la calle, me saludan y me hablan de esa película. Con Caetano volví a trabajar hace un par de años en la vida de Sandro: yo respeto muchísimo a Adrián, pero además es un amigo y tenemos mucha cercanía en relación a lo que pensamos sobre la actuación, del cine, del lenguaje cinematográfico. Él es un creador que rompe los esquemas del guion. Es uno de los creadores más importantes que tenemos en Argentina, y es uruguayo. También hice con él Tumberos, y hasta publicidad hice con él.

"Caetano es uno de los creadores más importantes que tenemos en Argentina, y es uruguayo" Luis Machín Actor

-¿Qué balance hacés de este año laboral?



-Yo estuve haciendo muchas cosas, está saliendo en este momento Atrapa a un ladrón, por Telefé. Trabajé en cuatro películas este año, y en dos series, y más cosas, además de las giras con El mar de noche. Ha sido un año muy movido, pero Argentina está en un momento muy comprometido. Este año Argentina vivió una hecatombe económica, que nos ha tenido muy en la diaria para resolver lo cotidiano. La sensación de que nada alcanza es agotadora.