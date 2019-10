"Les miserables", un musical que llega al Auditorio del Sodre con elenco amateur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre técnicos, actores y músicos, son unas 140 personas las que integran Les miserables, el famoso musical que realizará el colegio Ivy Thomas Memorial School y se presentará el lunes y martes a las 20.00 en el Auditorio del Sodre. Las pocas entradas que quedan se venden por Tickantel y en la boletería del Auditorio.

El elenco de este musical que tiene música de Claude-Michel Schönberg y letra de Alain Boublil y Jean-Marc Natel, está compuesto por alumnos, exalumnos y funcionarios de la institución educativa que están trabajando desde el año pasado para este espectáculo.

Imagen de los ensayos de "Les miserables". Foto: Difusión

Raúl Zanella, director del área dramática de la institución contó que desde hace ocho años que para el final del curso lectivo realizan musicales, y “Los miserables lo soñamos siempre porque es él musical, y por eso, para los 60 años del colegio decidimos hacerlo”.

Hacer esta producción, “es una demencia. Es una locura poder poner esto en escena. Son dos funciones con una producción que tiene plataforma giratoria, también están las barricadas; y la escenografía la tenemos en el gimnasio enorme, porque no entra en ningún lado. Y si bien es una demencia, estamos felices”, agregó.

Imagen de los ensayos de "Les miserables". Foto: Difusión

Desde hace 31 años, Zanella se encuentra en el área artística de la institución, y desde hace unos años ya, “empezamos a darle a las artes escénicas el lugar que tienen que tener. Quisimos darle su lugar y cada vez nos encantamos más, porque lo que pasa con un elenco y la gente es muy fuerte. Tengo el total convencimiento que el arte nos hace mejores personas, y si alguno de los chicos después quiere seguir esta carrera, mejor”, dice.

Las dos funciones que se realizarán de Les miserables comenzó a trabajarse hace más de un año. “Arrancamos después de presentar Sleepin Time que lo hicimos el año pasado, y en octubre empezamos a trabajar para este nuevo proyecto. Ya sabíamos que íbamos a hacer Les miserables, lo teníamos pensado desde 2017, pero el trabajo empezó en octubre”.

Así, antes de finalizar el año, cada integrante del elenco conocía su papel, para poder tener tiempo de prepararlo. Y en total, Zanella dice que son unos nueve los protagonistas. “Se puede reducir el número, pero hay nueve personajes que se roban la atención en la historia, y son interpretados entre adultos, adolescentes y niños”. Así, el elenco de esta producción está integrada por chicos de nueve años a adultos de 67.

Imagen de los ensayos de "Les miserables". Foto: Difusión

Por tratarse de una institución con tantos años, algunos exalumnos son los que interpretan los personajes adultos de la historia, como Juan Manuel Sosa, que interpreta a Jean Valjean, quien fue alumno de Zanella cuando tenía 13 años y hoy es economista con 45 años.

“Estamos haciendo la obra en el mismo tono, no bajamos ni una canción. Están todas las canciones y en su tono original”, dice Zanella que agrega que este año, por la importancia de la producción sumaron a Carmen Pi como coach para los solistas, y la banda con la que trabajan, La Fragua Zazz Band, también tiene más integrantes que en otros años. “Este show es el primer musical que no tiene texto hablado, acá no se para de cantar en ningún momento, lo que fue un gran desafío. Y la banda tiene que sonar como una orquesta, y está sonando imponente”, agrega Zanella, quien ya está pensando en el musical del año próximo que, como siempre “le sumanos nuestra impronta, y eso está muy bueno”.