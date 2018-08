El legado que entre la emoción y la carcajada, Neil Simon dejó en las tablas montevideanas

Neil Simon fue un dramaturgo que tuvo fuerte presencia en la cartelera montevideana durante medio siglo, un escritor cómico y a la vez emotivo, que estuvo detrás de grandes puestas en escena y notables actuaciones uruguayas. Su fallecimiento, el pasado domingo, invita a una mirada al pasado.

Extraña pareja no puede faltar en la más apretada síntesis de los trabajos de Simon. Y aunque en el imaginario colectivo quedó fuertemente aquella película de 1968, dirigida por Gene Saks y protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau, hubo versiones teatrales uruguayas que supieron apropiarse del texto y darle su impronta local. Una de las más recordadas es aquella que Jorge Denevi hizo en El Galpón en 2001, con traducción de Mario Morgan y protagónicos a cargo de Héctor Guido y Jorge Bolani. Denevi volvió sobre este título, con otros actores, y la obra siempre expresó su sustrato de un texto magistralmente escrito.

5-"Descalzos en el parque" y otras

El arte de hacer reír (pero no solo hacer reír)

Simon fue llevado a escena también en versión musical, como aquella Están tocando nuestra canción, que Omar Varela hizo en la Alianza americana. Pero sin duda que su fuerte era el teatro de texto, y dentro de él, la comedia. Dos títulos más no pueden faltar en este recordatorio. Uno es El último de los amantes ardientes, que Mario Morgan hizo en Teatro del Centro, hacia 1978, con Martínez Mieres y Nelly Antúnez. Obra que también Denevi hizo en Teatro del Notariado, con Pepe Vázquez, Da Cuña, Roxana Blanco y Silvia Novarese. Para terminar, otro título que no puede quedar en el tintero es obviamente Descalzos en el parque, en aquella versión que llevaron a escena Denevi y Osvaldo Costa en 1982, en el Notariado, en la que actuaron nombres que hoy son historia, como Ángel Armagno y Violeta Amoretti. Y para no terminar tan nostálgico, cabe recordar la versión de La chica del adiós que Diego Peretti y Paola Krum presentaron dos años atrás en El Galpón, en un montaje de Claudio Tolcachir que dejó muy buen recuerdo. Y sin duda vendrán muchos montajes más de Simon, un autor que llegó a la categoría de clásico contemporáneo.