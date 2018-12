Lo que le da rabia a Igor Yebra sobre la Navidad

El Ballet Nacional del Sodre está haciendo El Cascanueces, el ballet navideño por excelencia, que se verá hasta el viernes 28 de diciembre, a las 20.00, y ya tiene entradas agotadas para todas las funciones.



Yebra está encantado con la puesta y con la coreografía, a cargo de la exbailarina y coreógrafa argentina Silvia Bazilis. Y lógicamente con el trabajo protagónico de María Noel Riccetto, quien subirá a escena a interpretar el rol de Clara en las funciones del miércoles 26 y la del viernes 28. Pero El Cascanueces es sinónimo de Navidad, y Yebra aprovechó la ocasión para mandar un mensaje navideño a los uruguayos, y para contar qué es lo que no le gusta de la Navidad.

“A mí las Navidades siempre me han gustado, me parece que es un momento muy lindo de celebración. Y que pone a la gente contenta, y eso es de agradecer. Lo único que me da rabia de las Navidades es que hay mucha gente que solo es generosa y se acuerda de ayudar a los demás, y de ser bueno y bondadoso, en los días navideños", señaló Yebra.



"Eso es lo que me da rabia. Que hay mucha gente que luego que pasa la Navidad, se vuelve igual de avaro, o de maleducado. Me gustaría que el espíritu navideño lo viviéramos durante todo el año”, contó a El País.

Y agregó: “Yo tengo que pasar Navidad aquí en Uruguay porque la compañía está trabajando. Yo llevo desde los 14 años trabajando fuera de mi casa. Y los últimos 16 años me pasé haciendo la función del 31 de diciembre en la Ópera de Burdeos, porque me invitaban a hacer esa función. O sea que para mí no es algo anormal: es lo que tiene la vida del artista. Nosotros damos un servicio a la gente. Y normalmente ese servicio lo tenemos que dar cuando la gente tiene sus momentos libres, de diversión. Me va a resultar anormal el día que me toque pasar una de esas Navidades como las que pasa todo el mundo, con toda la familia y la fiesta”.

El Cascanueces, por el BNS. Foto: Carlos Villamayor