Juampi González sigue "Soltero" y regresa a Montevideo para generar más risas

Juampi González es uno de los comediantes más activos, y un visitante frecuente de nuestro país. Esta noche se presenta en la Sala Teatro del Movie con Soltero, el espectáculo que ha traído varias veces a Uruguay, pero que siempre está renovando. Sobre este show, sus accidentadas vacaciones y su próximo espectáculo charló con El País.

—Volvés con "Soltero" a la Sala Teatro del Movie.



—Parece que la gente no se cansa. La realidad es que tenía que ir a Uruguay y armamos esta función de paso. Íbamos a hacer una función en un lugar más chico, porque como ya he ido tantas veces con Soltero, no sabía cómo iba a ser la convocatoria, y me vuelvo a sorprender.

—Si bien es el mismo show, siempre lo estás renovando, ¿no?



—Sí, en la primera parte hago Alessandra Teapoya, que es esta parodia que hago de la sexóloga Alessandra Rampolla, y no te digo que es todo, pero casi un 90 por ciento es improvisado porque bajo a jugar con la gente a buscar historias divertidas, y está el consultorio donde la gente hace consultas. Toda esa parte cambia show a show; y después están los monólogos que siempre se están evolucionando con el pasar del tiempo. Se modifican o cambian algunos chistes. Eso hace que se personalice mucho el show, y si alguien fue con su pareja antes y ahora va con amigos, o con el nuevo novio. Esa gente afortunada que cambia de novio.

—La gente va con sus nuevas parejas y vos seguís estando soltero.



—Sí, todavía soltero. Creo que el nombre del show me estigmatiza un poco como soltero: si hacés este show, tenés que seguir soltero. No hay que romper la mística.

—¿Y estás preparando show nuevo?



—Estuve escribiendo mucho a principio de año y por suerte empezamos a trabajar. Ahora me fui de viaje un tiempo de vacaciones y se me activó el chip de escribir, así que estamos generando un show nuevo. Espero que en el verano tenga nuevo show, o al menos ir incorporando monólogos nuevos para ir probando, para que cuando estrene el nuevo show ya le cambie la gráfica, los decorados y demás. Pero en primera instancia estoy probando el nuevo material con Soltero, es una forma de no testear el show entero.

—Te fuiste de vacaciones y en Londres tuviste un momento complicado. Contame sobre eso.



—En Londres me hicieron una obra de teatro que se trataba de que me robaban. Un poco se lo merecían, porque me actuaron entre cuatro, y como soy una persona que apoya mucho el arte, dije: le vamos a dar lo que se merecen, y así fue como me robaron. Me quedó un gustito amargo en Londres, pero ya le daremos una segunda oportunidad. También bromeaba porque llego a Londres y estaban remodelando el Big Ben, voy a París y Notre Dame estaba quemada. Buena época para irme de vacaciones, y así siguió. Pero la verdad que re bien el viaje, me dio muchas anécdotas divertidas para contar, uno es el robo. Para el próximo show va a haber un capítulo con el Inspector de billeteras.