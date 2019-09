Jorge Esmoris: "Si la política son 140 caracteres, estamos en el horno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El notable hombre de teatro emprendió una gira por el interior, que tendrá su último punto en el Sodre. Recorrerá el Club Tacuarembó, el Teatro España (Melo), el Teatro Lavalleja (Minas), para culminar el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de setiembre en el Auditorio Nelly Goitiño (entradas en Tickantel, $ 550). Y el show es propio de un año electoral: Esmoris Presidente, que él ha presentado en sucesivas versiones, y ahora llega bajo el lema “Para volver a volver”.



Esmoris Presidente, humor político. Foto: Difusión

-¿Vos que hacés monólogos con muchas referencias humanísticas, no sentís que hoy el público prefiere un humor más ligero?



-Sí, puede ser, pero yo nunca me he planteado llegar a las mayorías. Con el carnaval tampoco me lo planteé, y lo fuimos haciendo. Pero aún en esas instancias, yo separo lo popular y lo masivo. Esmoris Presidente es popular, pero no va a ser masivo. Orientales, la patria o la cumbia, era popular, pero no masivo. Y no me preocupa mucho: yo les llevo, a los que están. No me quita el sueño eso de llenar estadios. Es más, cada vez necesito la cosa más chica.



-Cambió mucho el concepto del humor.



-Los tiempos cambian. Y yo vengo viendo el proceso. Hoy hay cosas de humor que están muy bien hechas, pero duran 30 segundos. Es bravo que hoy tengas que esperar cinco minutos, para que un tipo termine un chiste y vos te rías. ¿Cinco minutos me hiciste escucharte para reírme al final? No te banco. Ahora, para Esmoris Presidente, que me manejan con redes sociales, me pedían que tirara una frase. Y yo no puedo tirar una frase. Necesito tiempo. Y me dicen, ‘no, esto es así’. Y yo les digo que bueno, que no lo hagan. Yo no puedo tirar una frase, aunque de pronto me sale. Los demás lo harán: si ya llegamos al colmo que la política son 140 caracteres, estamos en el horno.

Jorge Esmoris, un actor profesional que hace humor. Foto: El País.

-¿La Antimurga BCG va a volver?



-No, no. Es decir, nunca nos separamos, nunca dijimos que éste era el último espectáculo. Pero uno podía intuirlo por cómo venían las cosas. Creo que no vuelve más. Cuando algo funcionó, llega un momento en que decís mejor dejar que se quede en eso que funcionó. Creo que el último espectáculo fue en 2013, pero se había hecho muy difícil la parte de producción. Cada vez era más costoso. Y nunca tuvimos un esponsor: tampoco lo buscamos. Yo no soy de buscarlos mucho. Fueron 30 años, de 1983 a 2013.



-¿Cómo viste el litigio por plagio que Diego Fischer le entabló a Pinocho Sosa?



-Es un terreno complicado. Tal vez con una llamada telefónica se hubiese solucionado. Desde el lado de Fischer lo entiendo: creo que le asiste el derecho de decir si se utiliza su obra o no. Entiendo que una persona se sienta afectada por que le usan algo que creó. Es como que te agarren a tu hijo y lo disfracen de algo. Por lo menos decime que lo vas a disfrazar. Si el autor fuera un neozelandés, entiendo. Pero están a diez cuadras uno del otro. Pero también entiendo la parte del carnaval. Pero está bueno que sucedan estas cosas, no porque sucedan en sí, sino para tratar de que tratemos de adelantarnos a ellas. No tendrían que pasar. Y no por una ley. Si estuviésemos más sanos... es lo elemental, si vas a hacer algo con mi obra, llamame.

Jorge Esmoris, en Esmoris Presidente

-Vos una vez tuviste problemas con la Justicia por tu monólogo Orientales, la patria o la cumbia.



-Sí, fue en un momento que no existía acá ese tipo de humor a ese nivel: estaba más en el humor gráfico. A tal punto que tuve el juicio ese, que pude haber estado de seis meses a dos años en prisión. Por suerte el juez me exoneró. Por eso siempre digo que yo hice el único espectáculo avalado por la Justicia.



-Y fue todo por un pasacalle.



-Sí, lo primero que tuve que hacer fue ir a una Seccional. Y el comisario que dice ‘¿Por qué le puso así al boliche?’ Y yo le expliqué que no, que era un monólogo de teatro. Y lo pasó al MEC, que a su vez lo pasó a la Justicia. Fue como por 1996: me acuerdo que el juez Balcaldi tenía también el caso Focoex y el del Banco Pan de Azúcar. Y el único que fui a declarar fui yo. En ese momento de ministro de Cultura estaba Samuel Lichtensztejn, pero cuando ocurrió el caso, él estaba en Europa. Y cuando volvió, fue a ver el espectáculo, y luego fue al camarín y me pidió discuplas. “Si yo hubiera estado en el país esto no hubiera pasado”, me dijo. Era otro nivel: una respuesta de un caballero.