Humor con cuatro mujeres al frente

Comenzaron en 2016 en el Espacio Teatro, después en la Candela y desde el año pasado Sofía Frau, Leticia Cohen, Denise Casaux y Lucía Rodríguez, se presentan en el Undermovie con el show de stand up: Minas. Jueves a las 21.00 y las entradas salen 425 pesos y se adquieren en la boletería de la sala.



Se trata del primer espectáculo de este género protagonizado por mujeres en nuestro país, donde diversos géneros se ponen sobre el escenario, como la improvisación y el stand up.



A diferencia del espectáculo del año pasado, donde la temática estaba centrado en las despedidas de solteras y los casamientos, esta temporada cambió. Arranca con una interacción entre las cuatro, lo que da pie a que cada una vaya haciendo humor con su impronta.



Así, estas comediantes va hablando de lo que quieren. Lucía, quien fue madre el año pasado, cuenta que desde que nació su bebé no duerme, por lo que odia a quienes sí pueden hacerlo. Denise por su parte habla de lo que le cuesta conseguir ropa a las personas rellenitas; y Leticia, la más colgada, habla de lo que pasa por su cabeza. Por su parte, Sofía, soltera, habla de lo que significa serlo y conocer gente nueva.



“Somos cuatro mujeres bien distintas, con un humor diferente y formas distintas de pararse en el escenario”, dice Frau.

Minas nace gracias a Lucía Rodríguez, la comediante con más experiencia del grupo, y quien lo armó. En el lado opuesto está Frau, quien comenzó hace dos años a hacer stand up y fue la última en sumarse a este proyecto íntegramente realizado por mujeres.



La historia de Frau con el stand up nace de la necesidad por hacer algo distinto a la rutina de oficinista; así, un día en las redes sociales se topó con un curso de stand up (“¿por qué no?, siempre fui graciosa y me gusta quejarme: capitalicemos ese recurso”, dice). Lo hizo y desde entonces no se bajó más de los escenarios.



Después de una interacción entre las cuatro, cada una vaya haciendo humor con su impronta en el show de Stan Up: "Minas". Foto: Difusión

Su estilo de este año es la improvisación, que sumado a los chistes que tiene escrito, completan su rutina. “Salgo y veo a ver qué pasa: ahí fluye; así estoy rato hablando con la gente, que es lo que más me divierte”, dice Frau quien reconoce que ese estilo de humor tiene una gran carga de adrenalina, “porque no sabés qué va a pasar, “es medio kamikaze, pero me divierte”, reconoce.



Si bien parece sencillo, esta técnica de humor requiere de mucho trabajo y ensayo, “porque la gente piensa que es hacer chistes y nada más”, dice Frau quien reconoce que son las únicas mujeres con un espectáculo fijo, “y eso está bueno porque nos costó llegar, y que la gente vaya está bueno”, dice.



Si bien Uruguay es un país chico, tiene una gran cantidad de comediantes y hay lugar para todos, “todo lo que se genere está bien recibido por la gente y los colegas”, dice aunque entiende que el boca a boca les ha funcionado para hacerse notar en la comedia.



“El show es de las cuatro”, aclara, ya que muchas personas que han ido a verlo desde su estreno en abril, y al terminar felicitan al director y al guionista, “fue pensado por las cuatro, improvisando entre nosotras y así surge el material”, afirma.