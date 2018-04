Humor callejero que llega al Teatro Metro

Mañana se presenta nuevamente en Montevideo Nicolás de Tracy, quien llega desde Argentina con su humor directo y eficaz.Se trata de un actor que surgió como artista callejero, y que, talento mediante, fue cobrando fuerza en la web, y hoy es uno de los cómicos muy bien posicionados en las redes. Estará en el Teatro Metro mañana sábado 7 de abril a las 21.00 con su show de stand up Desubicado. Entradas en Abitab, a $ 800.



“En una vuelta estábamos en una previa y había una piba a la que yo empiezo a hacer reír, medio borracho, improvisando, y la mina no paraba de reírse. En un momento empezó a llorar de la risa y yo seguía tirándole cosas sin parar, y ella no paraba de reírse. Entonces un amigo me dice ‘che, chabón, tenés que hacer stand up, teatro, algo’”, cuenta el humorista al hablar de cómo arrancó su camino al escenario.



El humor callejero de este artista juega con sorprender al público, con frases que salen del contexto de la situación. Y muchas veces genera un humor extraño, que puede terminar en risas pero también en silencios enigmáticos, interesantes. Y con Desubicado, su primer unipersonal, sintetiza buena parte de su trabajo en una hora de stand up caracterizado por un humor honesto y sin filtro.

“Cuento más que nada cosas que me pasaron. Anécdotas, pensamientos que tengo sobre la vida. Hablo bastante de sexo, me abro bastante con ese tema en el escenario. Hablo de frustraciones, cosas que no entiendo y me parecen re locas. Hablo de mi vieja… hay bastantes anécdotas. Trato de hablar de cosas personales porque es donde siento que soy más gracioso. A mis anécdotas clásicas le sumo mecánica de comedia, distintos recursos”, analiza el actor, de un metro 95 de alto, hecho que le da gran presencia en el escenario.



Su carrera es bastante relativamente reciente: como comediante participó del festival Ciudad Emergente, de Buenos Aires, en las ediciones 2013 y 2015, y también hizo tres temporadas en teatros de Villa Gesell, San Bernardo, Pinamar y Miramar. Y en su curriculum de actor figuran sus participaciones en la película de Sebastián Wainraich Una noche de amor, y en la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat El ciudadano Ilustre.

“El stand up es un arte. Así como es difícil tocar bien la guitarra, esto también es difícil si querés hacerlo bien. Para mí es muy difícil, porque es el arte que más me gusta; podés ver a la persona cómo es realmente. Amo la actuación, pero el stand up me atrae más porque no hay un personaje, sino una persona. Cuando realmente se desnuda la persona, me parece algo muy lindo de ver”, comenta sobre sus herramientas actorales este artista que nunca había pensado en vivir de su sentido del humor, hasta que el escenario le probó que también tenía un gran atractivo para los distintos públicos. “Subirte a escenarios te permite entrenarte como comediante. Cuanto más te subís, cuanto más hacés reír, cuanto más fracasás, mejor sos. Es así, en cualquier cosa”, explica con humor.