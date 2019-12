Hoy se estrena "Manon", el último título de la carrera de María Noel Riccetto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta noche se estrena Manon, el último título que bailará María Noel Riccetto, quien se retira de la danza clásica, cerrando una carrera brillante. El espectáculo, de dos horas y media de duración, se presentará hasta el sábado 28 de diciembre, día en que la primera bailarina se despedirá del público. La artista interpretará a Manon, y su partener será, una vez más, Gustavo Carvalho, a cargo del rol de Des Griex.



Ensayo de Manon, último título de la carrera de Riccetto. Foto: Amalia Pedreiras

Ya está confirmado que María Noel Riccetto bailará en las funciones de hoy, este sábado 14, miércoles 18, sábado 21 y sábado 28. La demanda de entradas viene muy bien, y ya se han vendido 18.500. Se pueden comprar en el propio Auditorio Nacional Adela Reta, o en Tickantel, de $ 60 a $ 950.

Manon, en ensayo. Foto: Amalia Pedreiras

“Este es un ballet que siempre quise bailar. Es un ballet que era muy querido para mi madre. Tengo el recuerdo de verlo de chica con ella, en VHS, y nada: tiene los dúos más delicados y hermosos que he visto. Y la historia es desgarradora también. A mí me gustan hacer esas cosas dramáticas, y me encanta poder retirarme con eso”, contó a El País Riccetto el pasado abril, cuando anunció oficialmente su retiro.

Ensayo de Manon, por el BNS. Foto: Amalia Pedreiras

Con música de Jules Massenet y coreografía de Kenneth McMillan, el título promete una gran producción. “Manon es una obra compleja, por todo lo que significa su producción, con muchos artistas en escena, con 24 extras y demás. Y todo lo que eso implica a nivel de maquillajes, pelucas, cambios escénicos. Es una producción que no es simple”, explicó Igor Yebra a El País.



Manon, ensayo. Foto: Amalia Pedreiras

Por su parte, Gustavo Casco, gerente del BNS, adelantó: “Seguramente haremos algo especial el sábado 28, por ser la última función de Riccetto. Ese día pensamos hacer algo especial al finalizar la función, aunque lo tenemos en reserva, porque justamente queremos que sea una sorpresa. Es la última de la temporada, y la última función de María Riccetto”.