“Hay una farándula uruguaya”

Desde que en 2015 José María Muscari vino a dirigir su obra El secreto de la vida al Tinglado, con elenco uruguayo, su relación con la escena local ha ido creciendo. El año pasado ese vínculo se afirmó con Falladas, que entre las funciones montevideanas y las de Enjoy Punta del Este convocó 15 mil espectadores. Además, ha venido trayendo sus espectáculos de Buenos Aires, como Extinguidas y Casa Valentina, que acá el público apoyó fuertemente. Y para este 2018 tiene más planes en Uruguay.



Para mayo estará presentando la versión uruguaya de Bollywood, un espectáculo musical que comenzó su andadura en el año pasado y que cuenta con versiones en Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires. Luego, en julio, estrenará otra obra de él, En la cama, comedia que también hará con actores locales, con Maxi de la Cruz a la cabeza.

“Me gusta mucho Uruguay y por eso siempre que aparece la posibilidad de un nuevo trabajo acá lo acepto. Voy tener que instalarme acá primero para el casting de Bollywood, luego para los ensayos de la obra, y después para los de En la cama. Y ahora estoy por cerrar para hacer una temporada televisiva, que también me haría venir aquí a Uruguay. Lo único que te puedo adelantar es que si sale, va a ser un programa muy diferente a lo que se suele ver aquí en Uruguay. Y que me va a permitir que el público uruguayo me conozca desde un lugar diferente. Porque el público de acá me conoce por mis obras, o por Bailando por un sueño, o por entrevistas. O sea, siempre mostrando mi parte más efervescente, y sobre todo, con mi yo delante. Si sale esta posibilidad televisiva que está por salir, van a conocer de mi una parte muy diferente, más aquietada, más pensante, más de escucha, con el yo un poco más atrás”.

-Falladas fue un éxito en Punta del Este, una plaza teatral siempre difícil.



-Punta del Este es un plaza muy difícil. Con Falladas fue la primera vez que llevé allí a un espectáculo a hacer temporada. Las otras veces que había llevado teatro a Punta no funcionaron, incluso espectáculos argentinos exitosos. Pero este verano, a Stravaganza y a Falladas les fue espectacular. Y creo que es la primera vez, al menos desde que yo tengo registro, que pasa, que en Punta se arme una programación teatral tan sólida. Ya en Punta no pasa lo que ha pasado en otras épocas, que se armaban espectáculos de verano para ver si funcionaban.



-Y ahora preparás Bollywood para presentarla en Montevideo. ¿Cuándo se va a estrenar?



-Lo vamos a hacer en el Teatro Astral, desde el 7 de mayo, con funcione los lunes. Vamos a tener dos protagonistas, Patricia Wolf y Diego Ramos, para subir al escenario a 35 talentos locales. Es un espectáculo no comercial, con entrada gratuita, a la gorra, donde el público le pone el precio a lo que vio, luego que el espectáculo termina.



-¿De qué habla Bollywood?



-Del fenómeno de la fama, de cuánto en la sociedad actual pesa (lamentablemente) tener un familiar conocido, o algún tipo de escándalo en tu vida. En contraposición al peso del talento, que es el único que debería importar. Y eso pasa en Argentina, y acá en Uruguay también, porque es un tema universal. Bollywood habla también del deseo, de la pulsión de las personas por concretar sus sueños.

-¿Cómo va el llamado que hicieron para el casting?



-Hay más de 800 personas anotadas. El casting, que es 13 y 14 de marzo, va a ser muy amplio: buscamos actores, bailarines, cantantes, músicos, vedettes, gente de la revista, de carnaval, atracciones, stripers. Todo el que tenga algo para mostrar. La audición la vamos a tomar con Magui Bravi, que es la coreógrafa, mi equipo creativo, Diego Ramos y Paty Wolf.



-¿Cómo es la puesta?



-El espectáculo toma la estética de Bollywood, de la industria de cine indio, en lo visual y en lo musical. Toma sus canciones y su alegría. Y desde allí reflexionar sobre cuándo consagramos a alguien, y porqué. Son preguntas que en general no nos hacemos. Muchas veces no nos preguntamos qué valores tienen esas personas para estar ocupando esos lugares que ocupan. Ni cuántos lugares no están ocupados por verdaderos talentos. Para mi un éxito solo sucede cuando un espectáculo dice algo que los espectadores quieren escuchar.

-¿La versión uruguaya va a ser muy distinta de las argentinas?



-En el texto no, pero hay una distancia abismal entre la versión de Mar del Plata y la de Carlos Paz, o la de Buenos Aires. Y la versión uruguaya va a estar reescrita. Es una comedia, con 17 ritmos musicales, en la que baila un ballet liderado por Magui Bravi. Va desde ritmos urbanos, pasando por un adagio, hasta bailar pop. Es un espectáculo de una hora y cuarto, con una estética muy moderna, con una interacción continua con una pantalla. Los actores conviven con esa realidad virtual. Es un espectáculo de intensidades. Y creo que los 50 mil espectadores que ya vieron Bollywood la convirtieron en un éxito, porque la obra les dijo cosas que ellos ya tenían rondando en sus cabezas.



-¿Te rechina el tratamiento que se da a la homosexualidad en, por ejemplo, La jaula de las locas?



-Digamos, lo festejo como algo que me antecede, pero que no tiene que ver conmigo, ni generacionalmente ni artísticamente. En La jaula de las locas nos reímos de ese tipo de gays, y entramos en ese formato de comedia estereotipada. Pero me parece que porque existió La jaula de las locas, años después pude hacer una obra como Shangay, o Casa Valentina. Cada vez más la sociedad entiende que ningún tipo de sexualidad tiene que ver con ningún estereotipo.

-¿Ves una farándula acá en Uruguay?



-Hay una farándula uruguaya, pero aún no goza de los privilegios que tenemos los de la farándula argentina. Eso no me gusta: me encantaría que en Uruguay la farándula uruguaya fuera tan contundente, tan fuerte, como lo que nos hacen sentir acá en Uruguay a los de la farándula argentina. Los uruguayos consumen mucho a la farándula argentina. Y al revés no pasa. Porque en Argentina no hay tanta presencia televisiva de la farándula uruguaya. De hecho, cuando estoy en Argentina me cuesta mucho seguir conectado con la televisión uruguaya. No llega con la contundencia con que en Uruguay se ve televisión argentina. Allá solo conocen a los que lo lograron y cruzaron el charco, como Laport o El Negro Rada. Hay una farándula uruguaya que no logra trascender el Río de la Plata.

para julio Se viene la dupla Muscari - Maxi de la Cruz La comedia Falladas bajó de cartel el martes pasado en Enjoy Punta del Este, y prepara una función especial para el miércoles 14 de marzo a las 20.30 en Teatro Movie. En la misma sala, el 17 de julio se estrenará En la cama, interpretada por Maxi de la Cruz, Adriana da Silva, Coco Echagüe y Luciana Acuña.



“La obra de las vicisitudes de dos parejas de distintas generaciones, y cómo de alguna manera el espacio de la cama es mucho más que el sexo. Va a ser un espectáculo muy polémico, audaz, transgresor, porque nombra a las cosas por su nombre. Y habla de la durabilidad del amor, que es un tema que tanto nos obsesiona. Pareciera que todos queremos que nuestro amor dure para siempre y nos preguntamos cómo hacer para que eso suceda”.



sobre sexo Fernando Peña y aquella sexualidad dark “Creo que la sexualidad, y la homosexualidad, siempre es un tema tabú. Aunque como sociedad avancemos, siempre es algo del orden del pecado, de lo prohibido. Y yo siempre traté que la sexualidad no fuera un tema para mí. Desde mi participación en Bailando..., siempre me relacioné con mi sexualidad con mucha naturalidad. Y eso permitió que mi sexualidad ingrese en el hogar de la gente, sin ser estereotipada. Y creo que antes de mis obras de teatro, la figura de lo gay estaba demasiado unida a lo diferente, a lo transgresor. Antes que mis obras aparecieran con fuerza, quizá la figura de lo gay más contundente en el mundo del teatro podía ser Fernando Peña, a quien yo admiré durante mucho tiempo, aunque no me identificaba con su tipo de gay, con esa mirada dark que él tenía de la sexualidad”.