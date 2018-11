“Gutenberg”, un megashow que sigue creciendo

El pasado viernes en la Sala de Acuerdos de la IM, al mediodía, tuvo lugar la conferencia de prensa de Gutenberg, el megaespectáculo que en coproducción público-privada se prepara para el 24 de noviembre a las 21.00 en Antel Arena. La mesa de oradores estuvo presidida por el intendente Daniel Martínez, quien habló del doble valor de este proyecto escénico, tanto por la calidad artística a la que apunta, por la cadena de valor que mueve a nivel económico. Entradas en Tickantel, desde $ 980 a $ 3950.



Juan Campodónico, Eiko Senda, Pascal Wyrobnik, Eric Martin, Pedro Dalton y Andrea Arobba fueron algunos de los artistas del espectáculo que estuvieron presentes, para dar detalles de este megaproyecto, en el que también participa la primera bailarina del BNS María Noel Riccetto y Martín Romanelli con sus construcciones fantásticas de gran escala y su compañía en teatro negro.

Gutenberg tuvo como antecedentes El delirio, el megaespectáculo que en noviembre pasado se presentó en el Estadio Centenario, sobre la biografía de Gerardo Matos Rodríguez. En este nuevo show, se tomó la figura del orfebre alemán Johannes Gutenberg, inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles moderna, para elaborar un montaje que habla sobre la evolución del conocimiento y sus modos de comunicación.



“Para nosotros ese tema es un enorme disparador para construir universos mágicos, y casi como si fuera un cuento para niños, personajes increíbles, oníricos, como un humanoide de nueve metros de altura”, explicó Andrés Varela, de Coral Cine, director artístico de Gutenberg.

El montaje contará, entre otros elementos, con un gobelino circular de enormes dimensiones (ocho metros por once), que será la pantalla en la que se proyectarán signos y símbolos que trasladarán al espectador desde el 1400 hasta la actualidad. El espectáculo, para unas nueve mil personas, trabajará con un escenario de 360 grados, más otros escenarios laterales.



“Para nosotros como franceses es un placer venir a trabajar acá, a aportar a este trabajo colectivo. No se trata de venir con la idea de que somos unos franceses que venimos a enseñar acá a los uruguayos. La idea es que somos todos un equipo. Yo hace cantidad de años que vengo trabajando acá en Uruguay, y veo que el potencial que existe en este país siempre está un poco apagado, por cierto sentimiento de creer que lo del exterior es mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Venimos acá para ver de sacar todos juntos adelante ese gran potencial que hay en Uruguay”, agregó el artista Pascal Wyrobnik, cuya relación con este país ya cuenta con más de dos décadas, con proyectos como Moxhelis y Clowns Sin Fronteras en su filial uruguaya.



“Para este espectáculo voy a aportar una composición que hice para el primer disco de Bajofondo, “Montserrat”, pero en una versión nueva, más electrónica. Que la va a bailar María Noel Riccetto. Y también estoy preparando para Gutenberg un clásico de Paul Mauriat, Machu Picchu, para el gran final, en una versión totalmente original para este espectáculo”, comentó Juan Campodónico sobre su participación en el show, que contará con el apoyo de Antel y diario El País.



“Hemos trabajado mucho en congeniar un punto de vista, para llevar al espectáculo hacia un mismo lugar: eso ha sido un reto gigantesco, porque todos tenemos distintos formatos de trabajar”, remató Varela.