Grego Rossello habla de lo bueno y malo de ser una sensación en las redes sociales

Hace cinco años que Grego Rossello comenzó a subir videos en Instagram y Youtube, y su popularidad no ha parado de crecer; hoy son millones los seguidores que tiene este comediante y actor de 27 años. Un saludo de Lionel Messi y un codazo de Cristiano Ronaldo lo convirtieron en una sensación en las redes sociales, el universo por el que navega la fama de este argentino que regresa mañana, esta vez al Teatro Movie (entradas desde 600 pesos) con su show, Ridículo.

Montevideo fue una de las primeras ciudades que vieron Ridículo, hace ya dos años en el Teatro Metro. “Si bien tiene el mismo nombre y hay chistes que se repiten, en realidad es otro show”, dice Rossello. En este tiempo cambiaron muchas cosas: se separó, se fue a vivir solo, surgieron distintos viajes (fue a Los Angeles para la premiere mundial de Avengers: Endgame y terminó en un after party con Miley Cyrus, Robert Downey Jr., y Chris Hemsworth, “fue muy flashero”, cuenta). “Como cambié, cambió el show. Está muy pulido y estoy trabajando con Gustavo Yankelevich que tiene un ojo impresionante para la comedia”, agrega Rossello que está en conversaciones para grabar un especial de comedia para Netflix.

Yankelevich, uno de los nombres más importantes de la televisión y teatro argentino “hizo que todo cambiara”, cuenta Rossello. “Desde aconsejarte cómo afeitarte, cómo hablar, hasta meterse en el show, todos sus aportes son goles. Es un flash estar trabajando con él”, dice.

También hace cinco años que hace terapia, “es fundamental”, dice. “Me ha bajado cuando me la creí un poquito y me ha bancado la ansiedad cuando lo necesité”, agrega el conductor de ESPN Redes que también ha hecho cine y llenó cuatro Gran Rex, todo en el último año. También fue a hacer la cobertura de la final de la Libertadores y terminó festejando con el equipo de River.

En Ridículo, Rossello habla de su vida después del boom mediático, las críticas en las redes sociales, su vida actual y se ríe a sí mismo, de sus aciertos y sobre todo de sus errores.

“Hablo un poco de cosas que de repente toman magnitud y la gente te termina cagando a pedos”, dice el actor sobre los tropiezos que ha vivido y son contados en Ridículo. “Yo tengo esto de ser un adulto niño. Me gusta mucho romper las bolas y hacer chistes que a veces terminan mal. Por ejemplo, me encuentro con Cristiano Ronaldo, me da terrible codazo y los de seguridad me vienen a sacar de ahí, después me río, pero al principio me dio flor de cagazo porque pienso que va a estar todo mal”, dice.

Grego Rossello: "Yo tengo esto de ser un adulto niño. Me gusta mucho romper las bolas y hacer chistes que a veces terminan mal". Foto: Difusión

Con miles de seguidores, Rossello tiene claro que además de personas dándole “Me gusta”, en las redes sociales hay muchos haters. Esos comentarios, “a mí me afectan y no le creo al que dice que no, porque es feo. En mi carrera todos los días recibo mensajes negativos. Por ahí me decís: pero recibís más mensajes positivos, pero ningún ser humano está preparado para que tres veces o más por día recibas puteadas de 40 personas o más”, cuenta.