Gerardo Begérez encarnará el papel de Bartleby, con dirección Ivor Martinic

El emergente actor y director teatral uruguayo Gerardo Berérez tiene entre manos un proyecto teatral ambicioso, que nacerá en Barcelona y luego llegará a Montevideo. Y lo hará junto a un partener de lujo: el autor y director croata Ivor Martinic (el que escribió la obra Mi hijo sólo camina un poco más lento), quien junto a Begérez estrenarán un clásico: Bartleby.

Ambos artistas, que están residentes en Barcelona, sumarán sus puntos de vista para este espectáculo, que se estrenará en el Teatre Gaudí, de Barcelona, para luego emprender una gira por América Latina, presentándose en el Teatro Solís durante junio, y en el Teatro La Comedia de Buenos Aires, durante julio.



El conocido texto de Herman Melville será puesto en escena con dramaturgia y dirección de Martinic, y contará con la interpretación de Begérez, quien el año pasado protagonizó una lucida versión de Eva Perón, el urticante texto del autor franco argentino Copi.

Gerardo Begérez protagonizando Eva Perón. Foto: Alejandro Persichetti

“Estoy en la recta final de ensayos y es muy desafiante, porque se trata de un texto muy complejo y requiere transitar por varios estados interpretativos. Es la tercera vez que me animo a un unipersonal y esto me exige una disciplina mayor y grados inconmensurables de inconsciencia”, explicó, con un toque de humor, Begérez a El País.

“Ni hablar del estado de mayor exposición y soledad que uno debe enfrentar en escena. Estrenar lejos del país de uno es extraño, uno se siente más solo y quizá por eso, se anime a más y no mida demasiado el riesgo. Barcelona me ha abierto las puertas, tengo varios proyectos aquí y otros en Montevideo. De todas maneras, extraño mucho el teatro uruguayo, no veo la obra de llegar y ponerme a ensayar y a actuar en mi país. Estaré tres meses trabajando allí”, contó el artista desde España.

Bartleby (papel que en su momento interpretó notablemente en Uruguay, en 1996, Juan Antonio Saraví, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, bajo dirección de Mariana Wainstein), es un personaje realmente jugoso, tanto para las letras como para las tablas. La obra trata de un abogado que defiende que la mejor forma de vida es la más cómoda. Hasta que se ve trastocada su rutinaria labor al contratar a un extraño escribiente llamado Bartleby, un ser pálido e inexpresivo.

Al principio, sorprende la silenciosa entrega del nuevo empleado, hasta que comienza a negarse a realizar cualquier otra tarea que no sea copiar, y a contestar a cualquier pregunta con un lacónico: “Preferiría no hacerlo”. Esta desconcertante desobediencia pasiva crea un dilema en el abogado, que no sabe cómo reaccionar ni qué sentir realmente hacia su trabajador. Bartleby termina por no hacer nada, viviendo en la oficina, y el abogado decide entonces mudarse a otro lugar. El nuevo inquilino llama a la policía y detienen a Bartleby. En prisión, un día que recibe la visita de su antiguo jefe, muere. Y el abogado contará después el pasado de Bartleby.



La obra estrenará en Barcelona el miércoles 24 de abril, y se presentará en junio en la Sala Delmira, del Teatro Solís, donde quedará en cartel de viernes a domingos. Luego, el lunes 1° y martes 2 de julio, estará en Teatro La Comedia, de la vecina orilla.