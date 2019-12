¿En qué funciones estará María Noel Riccetto en Manon, el último papel de su carrera?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ballet Nacional del Sodre anunció las funciones en las que María Noel Riccetto protagonizará Manon, el último ballet de la carrera de la primera bailarina uruguaya.

Riccetto estará en la función estreno de este jueves 12, el sábado 14, miércoles 18, viernes 20, sábado 21 y sábado 28, que será su despedida de la escena y que se convertirá en uno de los eventos culturales del año. En todas las funciones, que empiezan a las 20.00, Riccetto estará acompañada por el primer bailarín Gustavo Carvalho en el papel de Des Grieux.

En las otras funciones, Manon será Mel Oliveira y el papel de Des Grieux se repartirá entre Damián Torio y Carvalho.

Originalmente el coprotagonista con Riccetto iba a ser "Brian Waldrep, pero sufrió un accidente doméstico que lo alejará de los escenarios.

Es un ballet que siempre quise bailar. Es un ballet que era muy querido para mi madre. Tengo el recuerdo de verlo de chica con ella, en VHS, y nada: tiene los dúos más delicados y hermosos que he visto. Y la historia es desgarradora también. A mí me gustan hacer esas cosas dramáticas, y me encanta poder retirarme con es", le dijo Riccetto a El Paìs sobre Manon, el último papel de una carrera brillante

Manon es un ballet de tres actos, creado por el coreógrafo Kenneth MacMillan, basado en la novela L'Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut del francés Abbe Prévost.

"Es la historia de dos adolescentes, una atractiva muchacha destinada al convento y un noble de provincias que se enamora perdidamente de ella, que a causa de su amor huyen a París. Segùn el programa oficial Manon se vuelveB una mujer ambiciosa que aspira por encima de todo al lujo y a la comodidad, y Des Grieux, un joven ingenuo y débil, incapaz de darle la vida que ella desea.

El precio de las entradas van de 60 a 970 pesos.