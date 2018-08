Franklin Rodríguez renunciará a la Sociedad de Actores

Ante la resolución de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), de suspender por seis meses al actor Franklin Rodríguez por sus declaraciones vertidas al semanario Voces en el pasado junio, el actor declaró a El País que renunciará a SUA. “Hoy estoy redactando la carta de renuncia al sindicado de actores, porque es un sindicato que no me representa y no quiero que me represente nunca más", dijo.

“Me parece que es un disparate la posición de la Sociedad de Actores. Ellos dicen que fui agresivo. Lógicamente, no comparto nada de eso. Y tampoco me dieron a mí una respuesta, sobre el hecho de que El Galpón me sacara a mí de su sede", señaló al respecto.



"Ellos sostienen que no fue así, pero nunca me consultaron para saber lo que había pasado desde mi punto de vista. El Sindicado de Actores lo que hizo fue juzgarme, y suspenderme por seis meses, agregando esa salvedad, de que los actores que vayan a trabajar conmigo, que tengan cuidado porque estoy suspendido. Y a SUA nunca se le ocurrió ver qué fue lo que pasó con El Galpón”, afirmó el actor.

Según explicó el actor a El País, la medida de SUA no lo perjudica económicamente, ni a él como actor ni a su propio teatro (Espacio Teatro), aunque sí afirmó que le "duele en el alma, porque son mis propios compañeros de laburo. Creo que soy el chivo expiatorio".