Festival de teatro: ocho montajes internacionales llegan a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Sala Verdi viene este verano con muy buena convocatoria de público, porque el festival de teatro uruguayo Montevideo de las Artes, con entrada libre, está llevando a la sala de la calle Soriano cientos de espectadores. Y ahora, este sábado, comienza allí el Festival Temporada Alta de Girona, con ocho espectáculos que llegan de Argentina, España, Francia y Portugal. Las entradas están en Tickantel, a $ 500, y hay un abono para ver todas las obras por $ 3200.



De los ocho espectáculos despierta mucha expectativa es Kassandra, del reconocido autor uruguayo Sergio Blanco, que llegará bajo dirección del prestigioso Sergi Belbel. La interpretación estará a cargo de Elisabet Casanovas, actriz española conocida principalmente por la serie Merlí, donde representa a Tània Illa, una adolescente de bachillerato humanístico. La obra irá lunes 10 y martes 11, a las 20.30.

Elisabet Casanovas, de Merlí a Sala Verdi. Foto: Difusión

Este encuentro internacional tiene como sede principal el festival internacional de Girona, Cataluña, y algunos de los espectáculos que allí se presenta luego se dan en América Latina, concretamente en Buenos Aires, Lima y Montevideo. En Uruguay el festival comienza este sábado, en la Verdi, con la presencia de dúo experimental argentino Sutottos, que el público uruguayo ya conoce, y que ahora vuelve con su última creación, Perdón.



Interpretada por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, la obra tiene como eje el reencuentro de dos amigos de la infancia, que se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. En el plano ficcional el discurso de los personajes es de carácter repetitivo, el reproche y la manipulación funcionan como un mecanismo que se vuelve sobre sí mismo, en un juego formal propio de esta dupla que trabaja desde la investigación escénica. Dará funciones sábado y domingo a las 20.30.

Finir en Beaute, desde Francia. Foto: Difusión

Desde Portugal llega el martes 4 a las 20.30 Carta rechazada, que con texto y concepción de Crista Alfaiate y Diogo Bento, aborda una mirada a la condición femenina, a partir de textos de Kafka, Oscar Wilde y otros grandes autores. Interpretada por Crista Alfaiate, la obra busca repensar algunos temas como el feminismo, la guerra y el poscolonialismo en el mundo de las redes sociales.



Le sigue, el miércoles 5 a las 20.30, Finir en Beaute. Bello Final, un trabajo francés de Mohamed El Khatib, centrado en la noción de la escritura de lo íntimo. Y el jueves 6 y viernes 7, siempre en el mismo horario, se presentará Hasta agotar existencias, una obra española con autoría, interpretación y dirección de Verónica Navas Ramírez, que reflexiona sobre la muerte y los vínculos familiares.

El sábado 8 y domingo 9 a las 20.30 se verá A.K.A. (Also Known As), un texto de Daniel J. Meyer, que interpreta Albert Salazar, para poner en escena temas que cruzan la vida adolescente y la identidad cultural.



Las últimas funciones serán el viernes 14 y sábado 15, con Que todas las vaquitas de Argentina griten mu, que lleva adelante Grupo Mínimo. Se trata de un tríptico a partir de estructuras trágicas condensadas, que toma los grandes temas del teatro clásico, para volcarlos en el grotesco criollo.



Además, en el Centro Cultural Terminal Goes, el viernes 7 y sábado 8 a las 20.30 se presentará Parias, una obra de títeres para adultos, que hace foco en la marginación del ser humano, a través de historias de corte emocional, basadas en Los miserables, La cantante calva y Hamlet.