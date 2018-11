Fernando Sanjiao regresa a Montevideo con un nuevo espectáculo de comedia

Es uno de los comediantes con mayor carrera en la comedia en Argentina. Gracias a sus 10 años de experiencia, Fernando Sanjiao ha hecho stand up en varias ciudades y gracias a su especial Hombre que está en Netflix, una nueva promoción de espectadores descubrió a este divertido comediante.

Esta noche, a las 20.00 se presenta en el Undermovie (con entradas a 650 pesos) con un nuevo espectáculo, que según dijo, es adaptado a Montevideo, y tendrá algo nuevo, algo viejo y algo de lo que se puede ver en Netflix.

—Volvés a Montevideo, ¿qué venis a presentar?

—Traigo un show con algunas cosas nuevas escritas especialmente para Uruguay. Siempre trato de escribir cosas del lugar al que voy. Hablo un poco de nuestras diferencias o no, pavadas. Como soy muy del chivito, me gustaba hacer un monólogo de esos lugares que venden chivitos que son como los bares antiguos de Buenos Aires. Me gusta hacer ese paralelismo de bares antiguos y modernos. Y después hago algunos monólogos de paternidad y clase media argentina que tiene mucho que ver con la clase media de allá. Somos muy parecidos.

—Creo que somos más parecidos de los que nos gusta reconocer.

—Sí. Lo que pasa es que el stand up usa elementos visuales muy directos y hay que saber dónde se lo está haciendo. No puedo hablar directamente de muchas cosas, entonces hay que hacer la traducción simultánea. No puedo hablar del Tren Roca, que no lo conocen allá, entonces voy a hablar de Cutcsa y los transportes de allá. Como ves, estoy preparado.

Extracto del especial de Fernando Sanjiao para Comedy Central

—¿Cuánto te lleva preparar un espectáculo así?

—Acá lo que decidí, más allá de que el show dura más de una hora, no podía hacer un show totalmente nuevo. Entonces escribí 15 minutos nuevos para Montevideo, otros 30 minutos que no llevé la vez pasada a Montevideo y después hago algunos monólogos viejos. Porque no he ido tantas veces, pero siempre quiero ir renovado para la gente que ya me vio, por ahí en Netflix, y puedan ver algo diferente también. Eso me llevó una semana más o menos de escribir. Igual, los monólogos se terminan de hacer con la gente. El chiste es un boceto que se termina de cerrar con la gente cuando se comunica y se conecta. Y es difícil, porque no sabés cómo lo van a recepcionar. Te lo pueden tomar con orgullo y te pueden decir: hablás de lo mío. Pero soy de hablar muy honestamente. Cuento algo y caemos en la identificación de lo que me pasa a mí. Ese es el gran tema de la comedia.

—Es tu visión del mundo.

—Claro, es mi visión, entonces si queda claro que es la mirada del comediante, no quiere decir que sea así para todo el mundo.

—Te tengo que decir que nunca me sentí tan identificado con un especial de comedia, como me pasó con Hombre, tu show para Netflix.



—Qué bueno. Es lo divertido de este tipo de comedia. Y no puedo dejar de sorprenderme de cómo la gente se identifica. A pesar de las diferencias o no, uno se identifica aunque no le pase en la vida y se divierte.

—¿Cómo fue recibido ese especial?

—Bien, es eso raro y genial que tiene Netflix, que te ve todo el mundo. Entones te escriben de todos lados, muchos de Latinoamérica, pero son cosas que nos pasan a todos, son temas universales, entonces llega a la gente. Y la repercusión fue buena con todos los especiales argentinos que se hicieron.

—También venís a dar una Master Class de comedia.

—Sí, hay muchos comediantes ahí y me interesaba llevar la experiencia que he adquirido en estos 10 años y llevar mi teoría de lo que considero que me sirve para hacer comedia. Y si se puede hacernos un workshop con lo que están trabajando, o están trabados. Este es un género que al principio es difícil porque uno trabaja con el ego de uno y como que la única manera de aprender es que te vaya mal en algunos momentos. Entonces está bueno compartirlo con alguien que pasó por esos momentos. Y no solo es para standaperos, porque sirve para conocer la cocina de la comedia. Este hecho extraordinario que sucede cuando uno habla y el otro se ríe.