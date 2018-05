Feminismo de pura cepa inglesa

Mañana y el domingo a las 20.00 en la Sala Zavala Muniz se estará presentando Slap & Tickle, un espectáculo inusual que trae a Uruguay la artista británica Liz Aggiss. Ella promete poner en escena los tabúes sobre la sexualidad, en un vertiginoso show de una hora. El espectáculo se presenta con sobretitulado, y solamente es apto para mayores de 18 años. Tickantel, $ 400.

“Este espectáculo servirá para empoderar a la audiencia femenina, ciertamente he tenido ese tipo de respuesta al actuar en otros contextos. A veces se me acercan mujeres mayores y me abrazan y me dicen ‘te amo, simplemente te amo’, porque el trabajo en sí mismo les da un sentido de valor propio, de posibilidad y permiso, porque eso es lo que me di a mí misma para realizar esta obra. Así que es una pieza muy empoderadora y feminista”, afirmó la artista ayer, ya en Uruguay.



Slap & Tickle se puede describir como una metralleta de irreverencia. La artista (que ha sido calificada de inconformista, anárquica, indómita e intrépida) promete realizar sobre el escenario un despliegue desorientante de interpretaciones y contradicciones sobre las mujeres y las niñas, las madres y las jubiladas. Esa sopa feminista de humor se desarrolla en un tono estridente y desinhibido, que oscila entre la palabra y el movimiento expresionista.

Una de las característica de este espectáculo es la dinámica que plantea entre lo personal y lo histórico, estableciendo relaciones entre lo individual y lo colectivo. Jugando con cierto código del auditorio radial, entre cambios de vestuario y manipulación de accesorios, Slap & Tickle se ha ganado un lugar en la cartelera británica, habiendo recibido múltiples premios, entre ellos el Total Theatre Award, el año pasado en el Festival de Teatro de Edinburgo.



Bebé de la posguerra, como ella misma describe su primera infancia, en su carrera ha trabajado en borrar los límites entre bellas artes y cultura popular, yendo desde el punk hasta la danza contemporánea.