¿Quién es La Faraona, el youtuber que agota entradas en La Trastienda?

"Hago videos sobre sexo y viajes", dice Martín Cirio en su cuenta de Twitter, donde lo siguen más de 14.000 personas, 20.000 menos de la cantidad de suscriptores que tiene en su cuenta de YouTube. Y sí, hace eso, pero el asunto es cómo lo hace: su gracia arrasa entre los argentinos y ha conquistado a los uruguayos a nivel virtual.

Hace tres años, Cirio empezó a subir a su cuenta de YouTube una serie de videos en los que leía fragmentos de su diario íntimo, de la época en que, dice, "era una gorda adolescente". De lentes de sol, con peluca rubia y en una suerte de estudio, se reía de si mismo sin reparos.

Y así estuvo por un buen tiempo, cambiando atuendo y tópicos, hasta que inauguró "El consultorio de La Faraona", en el que abordó asuntos sexuales de cualquier índole, inspirado tal vez en Alexandra Rampolla, que fue una de las primeras sexólogas mediáticas de la región.

"El consultorio de La Faraona" y "Mi diario íntimo" crecieron en paralelo, y fueron llegándole cada vez a más gente. Y así, La Faraona fue ampliando su espectro hasta generar un canal en el que se pueden encontrar con una guía turística de Singapur, pros y contras de vivir en pareja, reacciones a estados de Facebook —sin desperdicio— y cosas como "me gateo a un viejo francés". La oferta es amplia y apunta a una audiencia juvenil.

También hay, en su canal, un video de su "faratour" por Montevideo y una guía turística de Montevideo.

La Faraona ha generado un lenguaje propio, expresiones, latiguillos y gestos que su público ha adquirido. Habla de la movida homosexual y de la sexualidad, con un lenguaje explícito y desopilante que acompaña con un histrionismo que es la clave de sus andanzas, que también incluyen Montevideo, adonde llega en mayo.

La Faraona estará el 3 de mayo en La Trastienda: agotó la primera función y se está por agotar la segunda (el mismo día a segunda hora), por lo que se podría agregar una tercera. Las entradas están en Red UTS.

La última locura de La Faraona ha sido una canción, "Mi feto will go on", que mezcla la música de Titanic con el debate que hay en Argentina por la legalización del aborto, y las marchas de los pro-vida que están en contra de que esa ley prospere. La canción entró al primer puesto de los 50 temas más virales en Argentina según el servicio de streaming Spotify, y está en el top 10 de esa misma lista en Uruguay.