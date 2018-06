“No es fácil salir de gira al Interior”

La Comedia Nacional hizo el año pasado Bichos de teatro, un curioso texto de la escritora inglesa April de Angelis. Hoy estrena un nuevo título de esta autora, quien destaca por su modo de abordar el lugar de la mujer en la sociedad. After Electra va en Sala Verdi, con puesta en escena de Mario Ferreira, director artístico de la Comedia Nacional. En charla con El País, el artista habló de la nueva obra, y de algunos planes que el elenco oficial tiene para el futuro. Las entradas se venden en Tickantel, a $ 190.

-¿De qué va After Electra?



-La autora se inspira en el mito de Electra, para crear una obra que sucede en la actualidad. El texto es de 2015, y habla de una decisión que la protagonista toma: ponerle fin a su vida. Ella es una pintora, Virgie, y decide eso desde la lucidez, generando un montón de hechos en su entorno, a la vez que expone aspectos de toda la historia de vida de la protagonista. Y en el devenir de la obra se va notando que esa decisión no le resulta tan fácil de llevar adelante.



-¿Y detrás del relato, qué sentís que hay?



-Creo que tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres, y que han ocupado. También tiene que ver con que es una mujer que dedicó toda su vida al arte, y el costo que significa esa decisión. La autora se define a sí misma como feminista, y en su obra pone a la mujer y su problemática como centro. Pero como siempre, lo que más consideramos nosotros es el valor dramatúrgico de la obra. Y es una obra para personajes adultos, algo que es bastante inusual en la dramaturgia contemporánea, con la mayoría de los personajes de más de 50 años.

-¿La Comedia Nacional planifica alguna gira por el Interior?



-Poder concretar salidas al Interior con más frecuencia siempre es un deseo de la Comedia. Pero no basta solamente el deseo de la Comedia para que eso se concrete. Tiene que haber un armado planificado en conjunto con los lugares a los que se visitaría. Este año vamos a tener nada más que una presentación, en el Teatro Florencio Sánchez, de Paysandú, con La Cumparsita. en agosto.



-¿Cuál es la mayor dificultad para que la Comedia vaya al Interior?



-Las idas al Interior, si son a lugares más alejados, implica que los actores se tienen que quedar, que no vuelven el mismo día. Y ya estarían siendo dos días de trabajo que los actores que fueran de gira no estarían trabajando en Montevideo. No es fácil salir de gira al Interior. Lo ideal sería tener un espectáculo exclusivo para la gira. Ese es un propósito importante, pero tenemos que tener la garantía de que ese espectáculo pueda hacer una gira extensa, por varios lugares, no solo las capitales, sino también ciudades más pequeñas. Pero tiene que haber un compromiso mayor de todos. Y eso no es sencillo de coordinar.

-¿La Comedia está pensando en algún llamado a actores?



-Sí, habrá que ver en qué momento puede concretarse. Eso siempre lleva un tiempo de elaboración. No hemos entrado todavía en pensar para qué edades sería. Hoy el elenco tiene un espectro amplio de edades, pero los actores que entraron hace pocos años siendo muy jóvenes, rápidamente pasa el tiempo y ya no lo serán tanto. O sea que la sensación es que actores jóvenes siempre son bienvenidos. Pero también podría estudiarse incluir nuevos integrantes en la franja de actores mayores.



-Se está aprovechando poco trabajar en conjunto, la Comedia Nacional con la Filarmónica.



-A veces es muy difícil coordinar, por los días de trabajo de cada uno. De la misma forma que la Comedia Nacional programa sus espectáculos, también programan sus fechas la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica. Por eso, lo aprovechamos en La Cumparsita, armando una orquesta para el espectáculo, integrada por tres integrantes de cada cuerpo. Se aprovecha esporádicamente, y el público disfruta mucho de esa interacción de artistas. La fuerza que tienen esos tres cuerpos estables es enorme.