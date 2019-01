Fabio Alberti, un comediante que llega con sus personajes clásicos a Medio y Medio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabio Alberti vive desde octubre en Uruguay junto a su pareja, Maira Moreno. Juntos abrieron el restaurante Choto, donde él cocina y ella atiende al público. Claro que Alberti es uno de los comediantes surgidos en los años noventa en la televisión Argentina. Fue parte de la tríada, junto a Alfredo Casero y Diego Capusotto, de Cha Cha Cha y Todo por dos pesos, donde surgieron personajes como el evangelista del mártir Peperino Pómoro y la conductora Coti Nosiglia, que serán parte del show de stand up que Alberti presenta este domingo, a las 22.30, en Medio y Medio. Entradas a la venta por Red Uts.

—¿Cómo te lleva tu faceta de chef?



—Bien, hace 15 años estoy en la zona de Pueblo Edén (Maldonado) y estoy instalado definitivo con este emprendimiento, Choto, hace tres años. Cocino, abro las puertas de mi casa y es una performance.

—Es como una cena show.



—Claro, es una performance con sobremesa.

—Siempre has creado nombres divertidos, antes Peperino Pómoro y Coti Nosiglia y ahora con tu restaurante, Choto.



—La gente se sorprende que un restaurante se pueda llamar Choto, pero es un chinchulín de cordero. Además, en el Instagram le puse “Porciones grandes, porque el tamaño importa”, así que encima se van bien llenos.

—Contame del show que vas a hacer en Medio y Medio.



—Es un unipersonal con Peperino Pómoro y Boluda Total, personajes clásicos y es un show recontra aprobado que he hecho en otros lados, pero estoy contento. La gente lo disfruta y yo también.

—¿La gente te sigue recordando por Peperino y Coti?



—Sí, generalmente son ellos los personajes más clásicos, los que la gente más recuerda. Claro que hay más que hemos hecho en tantos años y programas que hicimos.

Sketch de Peperino Pómoro en el programa "Cha Cha Cha"

—¿Cómo era trabajar en esa dinámica con Diego Capusotto y Alfredo Casero?



—Fue algo distinto. Cha Cha Cha marcó la televisión de los años noventa, fue algo novedoso. Yo sigo en contacto con Alfredo, a veces voy a Buenos Aires y me sumo a algún show de él, porque nos gusta trabajar juntos. Y después todo proceso fue una continuidad de ese humor, pero ya era otra cosa.

—Juntos fueron un combo irrepetible. Hay una corrección política en la televisión en la que parece que Cha Cha Cha o Todo por dos pesos no tendría espacio en la televisión actual, ¿no te parece?



—Seguro. Hoy, en Argentina está todo muy politizado y es difícil. Está todo muy raro para todos lados, para uno, otro y otro también, porque me pudren los dos bandos. Por lo menos no estoy en ninguno de los cuatro que te mencioné.

Fabio Alberti como Coty Nosiglia en "Todo por dos pesos"

—Seguramente ese humor rupturista que hicieron fue la clave del éxito que todavía se mantiene en ustedes tres.



—Todos los que hemos trabajado haciendo Cha Cha Cha seguimos trabajando a lo largo del tiempo, cada uno con sus proyectos, y está buenísimo. Yo ahora tengo esta posibilidad de ir a Solanas, un lugar espléndido, hacer un show con mi bolsito y que paguen para verte, no lo cambio por nada. No muchos actores tienen esa condición o posibilidad, así que soy un eterno agradecido.

—¿Cómo te caen los comentarios que hace Casero sobre Uruguay, desde que vivís acá?



—No sé lo que dijo sobre José Mujica. Hay gente en Uruguay que se enojó y otros me dijeron que está totalmente de acuerdo de lo que dijo Alfredo. La verdad es que no sé lo que dijo, porque no estoy totalmente pendiente de todas sus declaraciones, porque son muchas.

—¿Cómo se toma la gente volver a verte en el escenario?



—La gente lo disfruta, porque Coti tiene un humor muy naif, lo mismo que Peperino Pómoro, y mirá que serían temas controversiales pero es un humor sano y para nada agresivo.

—Es naif pero pensado.



—Sí, es un humor hecho con la cabeza, más que con el cuerpo.