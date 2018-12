El 62 % de los espectadores del Teatro Solís son mujeres

Según las cifras, las mujeres uruguayas van más al teatro que los hombres. Ahora el Teatro Solís acaba de cerrar una encuesta interna, de la que surge que el 38 % de los espectadores que tiene el Solís son hombres y el 62 % mujeres. “Eso no escapa a las generales de la ley de lo que dicen las encuestas de consumo cultural. Tanto en Uruguay, hechas por el Observatorio de Cultura de la Universidad de la República, como de las encuestas de consumos culturales que hay en Argentina, donde también siguen siendo las mujeres las que más van al teatro. Las mujeres siguen teniendo más accesibilidad a la cultura. Son constantes que no han variado: no es solo en el Solís”, explicó a El País Daniela Bouret, directora del Solís, sala que está cerrando la temporada con más de 160 mil espectadores en su haber.



Estos datos sobre la mayor concurrencia femenina al Solís no están tan lejos de los que recabó el Ballet Nacional Sodre en agosto pasado, que dieron que un 76% de los asistentes al ballet oficial son mujeres, hecho que llevó al director artístico Igor Yebra a proponer idear nuevas estrategias para convocar mayor cantidad de público masculino.

Bouret señala que este año el Solís dio 637 funciones, de las cuales 136 estuvieron a cargo de la Comedia Nacional. Y agrega con relación a la mayor asistencia de público femenino: “El otro día presentamos el libro Directoras teatrales, y se leyó unas memorias de Nelly Goitiño, y en una de sus frases, muy de ella, decía que cada vez ella veía más que las mujeres eran más alfabetizadas, y que consumían más cultura. Y que se iban a quedar sin hombres para hablar. Algo así decía ella. Y estos indicadores de los consumos culturales de hoy quizá tengan que ver con esa reflexión que ella hacía hace años. Lo que pasa es que hace años ese tipo de estudios no se hacía”.

“Es un dato que sacamos de la taquilla, porque los datos que da Tickantel no dice si la entrada la compró un hombre o una mujer. Pero lo que hacemos es que cuando se corta el ticket, le hacemos una marquita a la entrada, según si es hombre o mujer. Y entonces, cuando cortamos la taquilla, separamos en hombres y mujeres. Es algo medio casero, pero que nos da un indicador fiable”, explica la directora del Solís.