El español Igor Yebra no seguirá al frente del Ballet Nacional del Sodre el año próximo

El español Igor Yebra no seguirá en el cargo de director del Ballet Nacional del Sodre en 2021, anunció este lunes El Observador y confirmó El País. El contrato de Yebra llega hasta el 31 de diciembre de 2020 y no se renovará, por decisión del ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira.

Yebra asumió la dirección de la compañía nacional en 2018, poco después de que Bocca hiciera público que el español ocuparía su vacante. Durante su conducción se concretaron buenos espectáculos y temporadas, pero el cuerpo de baile también sufrió un par de cambios importantes.

Además del retiro de María Noel Riccetto, en diciembre del año pasado se concretó la salida del bailarín brasileño Gustavo Carvalho, primera figura que dejó una ausencia importante entre las filas del BNS.

En paralelo, el cronograma de la compañía se vio alterado por la pandemia del coronavirus. El Ballet tuvo que levantar Un tranvía llamado deseo luego de haber estrenado; llegó a concretar una única función y eso generó una pérdida de ocho millones de pesos para el Sodre. Para setiembre está prevista la realización de La bella durmiente, y para noviembre la de La tregua sobre texto de Mario Benedetti; de momento, ambos montajes están en pie, aunque el Auditorio ya confirmó que no recibirá espectáculos en principio hasta el 1 de setiembre.

Aunque todavía no hay una resolución respecto a quién asumirá la dirección artística del Ballet en 2021, el nombre de Riccetto sería una lógica alternativa. La exbailarina está a cargo de la coordinación académica de la división ballet de las Escuelas Formativas del Sodre, por lo que sigue implicada de primera mano con la institución.



En octubre de 2019, consultada por El País sobre esa designación, dijo que "me gusta mucho este desafío y va a ser una preparación para muchas cosas. Si después se me presenta estar en otro lugar, ojalá tenga las fuerzas, las ganas o la inspiración para hacerlo".

El año pasado el entonces presidente del Consejo Directivo del Sodre, Doreen Ibarra, dijo que era un hecho que la artista llegaría a dirigir el BNS. Las autoridades han cambiado, pero las impresiones sobre Riccetto no.