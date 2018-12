Una dupla joven que habla de los problemas de todos

Hace poco más de dos años, Agustín Mattioni y Julián Bellese se cruzaban en la calle en el barrio de Ramos Mejía (en el oeste de Buenos Aires) y apenas se conocían de vista, apenas del vecindario. Todo cambió cuando un día Julián invitó a Agustín a que lo fuera a ver en un espectáculo de comedia. De inmediato congeniaron y antes de darse cuenta ya estaban planeando realizar un espectáculo juntos. “Ahora somos como una pareja, vamos a todos lados juntos”, dice Agustín Mattioni a El País.

El resultado es Caripa, el show, que mañana presentan en el Undermovie. Será la primera vez que esta dupla argentina se presente en nuestro país. De ahí la emoción que tiene Mattioni por cruzar el Río de la Plata.

“Estamos más que felices, súper emocionados por ir, porque queremos presentar el show, dar una vuelta, que la gente se divierta y que se distienda de los problemas ordinarios de todos los días”, dice Mattioni, “ese es el objetivo de todos nuestros shows”.

“Uruguay tiene algo especial, con Julián no podemos creer que tanta gente nos siga”, agrega, “porque iniciamos todo esto hace un año y medio”.

Agustín Mattioni y Julián Bellese presentan Caripa mañana en el Undermovie. Foto: Difusión

Comenzaron con un show donde había mucho de improvisación, y desde hace tres meses tienen este espectáculo que traen a Montevideo. Caripa cuenta con sketches, stand up y la interacción con la gente. Eso les llevó mucho tiempo de organización para poder redondearlo bien y armar un buen espectáculo, agrega.

Con más de 300.000 seguidores en Instagram, Mattioni reconoce que desde el inicio decidieron crear contenido para las redes sociales, que sea distinto a lo que la gente vaya a ver al teatro. “Tratamos de separar mucho eso. Ponemos muy poco del espectáculo en Instagram, para que la gente vaya y se divierta. No queremos hacer un show basado en Instagram, no queremos eso”, dice este comediante de 25 años.

El tipo de humor que presentan es “muy sano, casi no decimos insultos”, dice y agrega que si bien el público es mayor de 18 años, también han ido menores con sus padres. “Obviamente hablamos de cosas de adultos, y a veces nos vamos con el lenguaje, pero la intención es que nos pueda ver todo el público”, agrega Mattioni.

“Cuando tocás temas que la gente no se anima a hablar, es divertido”, dice Mattioni, quien reconoce que cuando se habla de la vida privada de cada uno de ellos, la gente se divierte porque son cosas por las que pasa todo el mundo. “Es divertido que todos compartamos esas cosas que, por ahí si no estuviéramos frente a un micrófono, no nos animamos a decir”.

Somos santos y unos hijos de re mil a la vez, dice Mattioni, quien señala que como sucede con todos, tenemos un ángel y un diablo en cada hombro. De todo un poco hablarán estos jóvenes y conocidos comediantes en su primer espectáculo que ya se hizo internacional con su llegada a Montevideo.

El día, la hora y las entradas

Los jóvenes comediantes argentinos Agustín Mattioni y Julián Bellese se presentan mañana, a las 21.30 en la sala Undermovie. Será una única (y primera) función que presentará este dúo de comediantes que tienen miles de seguidores en las redes sociales, en nuestro país. Las entradas se adquieren por el sitio web del Movie y por la boletería del teatro (abre a las 17.00) . Las entradas son generales y tienen un precio único de 700 pesos.