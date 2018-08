Disección de la vida en pareja

Un tipo de comedia distinta, que más que hacer reír, dice cosas que estimulan al público, en un sacudón emocional fuerte, que puede ser parecido a la risa, o que al menos también es como una descarga. Eso produce En la cama, la nueva propuesta de José María Muscari para la gran sala de Teatro Movie, donde se ha formado un circuito de público que sabe qué va a ver, y que allí el espectador se puede comportar con más soltura que en otras salas. No es el ambiente casi mudo de una sala de teatro humanista, culto: allí los espectadores comentan cosas, toman algo, están más distendidos, más como en casa.



Muscari supo y sabe tocar temas que la gente quiere escuchar. Los personajes de la obra también hablan con bastante libertad, y si bien no son ningunos filósofos, sí dicen lo que el público muchas veces dijo en su casa, o pensó decir y no lo hizo. De allí surge cierta complicidad entre el escenario y la platea. Y pese a que los diálogos son en general llanos, sin demasiado vuelo, todo transcurre con un dinamismo ameno.

Desde su doble rol de escritor y director, el artista argentino infundió a la escenificación una batería de elementos para apuntalar la medida comicidad. El juego entre las dos parejas que trenzan el argumento es uno de ellos. La relación entre los distintos tiempos en que transcurre la ficción es otro. También el uso del monólogo, y el recurso del actor hablando al público. Y cómo todo eso confluye hacia la escena final. Como carpintería teatral, En la cama es interesante.



Del actor que más se podía esperar humor -Maxi de la Cruz-, quizá quedó limitado por las exigencias dramáticas del papel y el espectáculo. Coco Echagüe estuvo muy bien, y es un intérprete que está haciendo cada vez mejor los roles que le asignan. El día del estreno Adriana Da Silva parecía un poco dispersa, lo que se reflejó en algunos furcios y en no tanta presencia escénica como otras veces. Y Luciana Acuña rindió algo más de lo habitual, pese a su voz poco templada.



En el marco de una producción de buen nivel, y con el aporte escenográfico de Nelson Mancebo (que siempre le encuentra la vuelta para ofrecer algo distinto a lo esperado), el espectáculo corre bien, dice cosas de interés, y hace pasar un buen rato. Y aunque más allá de algún buen chiste, no tiene demasiado humor, sí involucra al público en esta disección sin anestesia de la pareja.