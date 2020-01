Dino Armas: "Una parte intelectualoide del Uruguay no valora mis obras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es uno de los autores uruguayos más representados, y este 2020, por lo menos cinco títulos de él serán llevados a escena en Montevideo, entre ellos “Katia y Klaus”, obra sobre Thomas Mann que se verá en abril en Teatro Circular, protagonizada por Susana Groisman.



-Tus obras son muy representadas, tanto en Uruguay como en el exterior, y sin embargo, no siempre se te cita a la hora de hablar de dramaturgia uruguaya...



-Siento que una parte intelectualoide del Uruguay no valora mis obras porque me han encasillado, en sus cabezas, sin leerme, sin ver mis obras, como un autor popular. Como si eso fuera un demérito. Mis obras se entienden. Y eso no le gusta a esas personas, porque no son obras rebuscadas ni pretenciosas. Me han criticado mucho por ser cronista de nuestra realidad, por situar mis obras en Montevideo, por ejemplo. Y sin embargo esas obras se representan en el exterior sin cambiarles nada y funcionan. Porque por encima de lo realista, de lo costumbrista, están los personajes y sus vivencias que son las mismas que tiene los que viven en Italia, Madrid, Bolivia o Miami. Hasta en Rusia.



-¿Esas críticas te llevaron a cambiar tu escritura?



-No, nunca cambié mi forma de escribir por críticas o comentarios adversos. Seguí con mi coherencia, y muchos críticos y gente en general, que me criticaba, cambiaron de parecer. Cambió la mirada de ellos, yo no cambié mi forma de escribir. Un renombrado profesor de Humanidades que me ha ignorado en sus libros, una vez, este señor fue jurado de un concurso teatral al que me presenté con seudónimo: eran cinco jurados y todos me premiaron para el primer premio. Me imagino la cara que habrá puesto cuando abrieron el sobre y vio mi nombre escrito allí. Eso habla de prejuicios, prejuicios que están muy instalados en nuestro medio teatral.

-En ese sentido, ¿te sentís más reconocido en el exterior?



-A pesar que aquí me han dado premios importantes, por mis 50 años de trayectoria (el Lolita Rubial junto a Mario Benedetti, el Candelabro de Oro de la B'nai B'rith), siento que en el extranjero me valoran más. Ahí son capaces de separar la obra de la persona. Y volvemos acá al tema del prejuicio. También fui publicado más en el exterior: en España, en Estados Unidos, y mis obras han sido traducidas al inglés, al italiano, al ruso, al francés.



-Más allá de tus obras, ¿qué es lo que más te gusta de la dramaturgia uruguaya?



-Del teatro uruguayo mi favoritas son dos de Jacobo Langsner. Esperando la carroza, porque me abrió la cabeza por su grotesco desaforado. Y supe que se podía escribir algo así. Y eso que vi la primer versión hecha por la Comedia Nacional, dirigida por Sergio Otermin, y fue demolida por los críticos. Luego vino la versión de Jorge Curi y la cosa cambió. Eso habla de que algunas obras se adelantan a su tiempo, y de la miopía de los críticos teatrales. Otra de Langsner que me sorprendió fue Pater Noster. Ese drama concentrado, fantásticamente dialogado. También tendría que nombrar a Florencio Sánchez y su En familia, obra que resiste el paso del tiempo. De los escritores jóvenes me gusta mucho la dramaturgia de Santiago Sanguinetti: cómo mezcla humor con drama, retratando la sociedad actual, no sólo uruguaya sino mundial.

-¿Qué tiene que tener una obra para atrapar al público?



-Si lo supiera todas mis obras tendrían que ser éxitos. Depende de tantas cosas. Pero toda obra para atrapar al público tiene que tener un buen director. Podés ser el mejor autor del mundo pero si el director es malo, la obra sale mal. En cambio, un buen director puede hacer buena la obra más mala. Considero que el autor es parte del engranaje. Como los actores, como los técnicos. El verdadero creador es el director.