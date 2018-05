Despedida para un show conocido

Cuando comenzó en la comedia, en 2005, no tenía muy claro qué quería hacer. Sí sabía que quería hacer humor, lo que no tenía definido era qué formato hacer, y las posibilidades que manejó eran clown, improvisación u otra cosa. Luego de probar con el teatro y distintos géneros, llegó al stand up y “ahora no sé si puedo hacer otra cosa, no tengo un plan b”, dice Pablo Molinari, quien se presenta mañana, a las 21.00, con el show Yo, Nerd. Las entradas se venden por Abitab a 800 pesos.



Para Molinari es un nuevo regreso a Uruguay (antes se presentaba en barcitos, recuerda) con el mismo espectáculo que presentó el año pasado, aquella vez en el Teatro Movie, ahora en una sala más grande, el Teatro Metro, para realizar la función de despedida de este espectáculo.



Molinari adelanta que el año que viene estrena nuevo espectáculo, y por eso, la función de mañana será “una mezcla de sensaciones raras”, el final de un show que le dio tantas satisfacciones en este tiempo. Aunque reconoce que no es el mismo show que realizó el año pasado. “Para quien estuvo el año pasado, hay partes que se cambiaron, algunas se eliminaron y otras que eran más chicas se agrandaron”, adelanta.



Es que durante la temporada de verano, Yo, nerd fue evolucionando y mutando, aunque la base del show es la misma. “Hay un 20 porciento que cambió bastante, porque en la temporada recortamos un poco, y al hacerlo, empezaron a surgir otras cosas más copadas”, dice. Lo que no faltará serán las comparaciones entre los niños de antes y de ahora, así como la tecnología, uno de sus puntos fuertes en sus espectáculos y sus videos en las redes sociales.



Pablo Molinari regresa mañana, esta vez en el Teatro Metro. Foto: Difusión

“Trato de manejarme en las comparaciones, porque los que estamos en treinta y algo, y éramos niños en los noventa, todo cambió bastante, como el disco antes tenía una capacidad de un mega y ahora es de un Tera”, dice a modo de ejemplo. También estarán presente sus gráficos matemáticos, videos y “cosas de mi vida, cosas raras de mi familia, siempre contado con la mirada medio analítica”.



A la hora de sentarse a escribir un espectáculo, Molinari reconoce que es un proceso caótico, porque siempre está escribiendo “cositas”. Por ejemplo, para el próximo show tiene chistes que escribió hace dos años. Por eso reconoce que cuando arma un show, “tengo la mitad escrita y la otra mitad me llega unos seis meses para probarlo y ver si rinde”, dice. También agrega que el secreto para hacer stand up es tener constancia y tener tolerancia al fracaso, porque “siempre hay chistes que no entran y funciones a las que no va nadie”. Es que el stand up es “premisa y remate, premisa y remate, y si el remate no entró o gustó, entonces es premisa”, dice y agrega que “así vas zafando”.



Distintos tipos de nerd según Pablo Molinari

Así, lo primero que tiene en claro es el hilo temático, la idea general que quiere contar a lo largo del show. Claro que Molinari sabe que el stand up es flexible, y puede “hablar de 40 temas que no tienen que ver uno con otro y está bien igual, porque el formato se lo banca. Sí hay que pensar por qué caminos tomar”, dice y aclara que él no improvisa en sus espectáculos. Claro que “si pasa algo con el público, sí, improviso y nos divertimos, pero en general tengo todo guionado”, dice.



Si bien el espectáculo se lama Yo Nerd, Molinari no se considera uno, aunque para su familia sí lo sea. “Mis amigos nerd mal, me dicen que no lo soy”, ya que “la pifio” en los nombres de actores, títulos de películas y series. Sí se considera bastante ansioso y curioso, pasando de un tema a otro muy rápido porque se aburre. “Leo mucha información inútil de varios temas”, dice y por eso se considera un “un nerd curioso. Todo me llama la atención, cualquier tema”, agrega.