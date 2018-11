Una despedida con música y patines

El miércoles regresa el elenco de la serie Soy Luna para dar un concierto de despedida en el Antel Arena. Hay que apurarse con las entradas (desde 1.260 a 4.725 pesos) que se venden por Tickantel porque quedan pocas. Es que esta producción de Disney se convirtió en un éxito visto en más de 150 países.

El País habló con Karol Sevilla, la protagonista de esta serie para el público adolescente sobre el éxito de la serie, el concierto de despedida en el Antel Arena y sus planes a futuro.

—¿Cómo explicas la conexión generada con el público con la serie?



—Ha sido una conexión tremenda desde la primera temporada que fue un furor. Hicimos una gira por Latinoamérica, otra por Europa y la verdad es que la gente ha sido un gran apoyo para nosotros.

—¿Te imaginabas que iba a ser un éxito tan grande?



—Personalmente no me esperaba ni que en Latinoamérica ni en Europa iba a ser un éxito Soy Luna. No sabíamos qué iba a pasar, pero nosotros estábamos lanzándonos al mar como en cadenita y fue un gran clavado lo que hicimos. Así viajamos por toda Latinoamérica, llegamos a Europa y los shows estaban llenos. Los chicos hablaban en castellano para entendernos y era todo un aprendizaje nuevo para nosotros. Personalmente nunca había vivido algo así y fue importante de asimilar.

Todos los éxitos de Soy Luna serán interpretados en el Antel Arena. Foto: Difusión

—¿En qué se diferencia esta gira de la anterior, que los trajo al Estadio Centenario?



—Este Show que llevamos a Uruguay es muy lindo porque hay mucha música. En el concierto anterior, muchos fans se habían quejado porque casi no patinábamos en el escenario. Ahora no se pueden quejar porque desde que estamos en el escenario, desde que Luna aparece está en patines. Todos mis números son en patines y no puedo contar mucho porque no está bueno “espoilear” los shows en vivo. Pero es un show muy lindo con las canciones de los cuatro discos de Soy Luna, así que estamos muy contentos de volver a Uruguay.

"Modo Amar", uno de los últimos éxitos de la serie de Disney "Soy Luna"

-Ya es la despedida.



-Sí, es la despedida. Así que estamos ansiosos y nerviosos. Son muchas emociones encontradas.

—¿Qué van a ver los fanáticos de la serie en este concierto de despedida?



—Contamos una historia, desde la primera temporada a la última. Hay canciones de todos los discos y van a ver a sus parejas favoritas. También está Gary que quiere cerrar el Jam & Roller y están los Red Sharks que quieren hacer lo posible para que el Roller no esté más. Es un conflicto entre los buenos y malos, pero al final siempre ganan los buenos. Va a estar muy cool, la gente se va a divertir mucho y por última vez cantar las canciones de Soy Luna.

—¿Entonces Emilia y Benicio también se suman a esta gira?



—Sí, van a estar en el escenario. Son tremendos actores y afuera del escenario son muy buenos, pero arriba son tan malos que me caen mal. Ellos van a estar y les prometo que les va a encantar el show.

—¿Qué se viene de ahora en adelante para ti?



-Quiero hacer muchas cosas. Quiero sacar mi disco, empezar mi carrera como cantante. Pero primero quiero cerrar este ciclo de Soy Luna, uno que ha sido tremendamente grande. Me siento orgullosa de cerrarlo así, con mi personaje en esta gran gira. Es disfrutar de este momento y después la vida sabrá qué va a pasar conmigo, ojalá que cosas buenas. Pero por ahora terminar la gira de Soy Luna es mi prioridad.

"Siempre juntos", uno de los grandes éxitos de la serie

—Cuando viniste en 2017 habías dicho que querías hacer una carrera en la comedia musical, ¿eso sigue en pie?



—Sabes que pasa, soy medio loca y un día sueño con eso y al otro quiero ser astronauta o fotógrafa. Mi sueño va cambiando todo el tiempo. En ese momento me gustaba la comedia musical, y si ahora se da la posibilidad de hacer una obra que me guste, lo haría. Pero hoy quiero sacar mi disco, aunque me gustaría hacer un show con actuación, como una comedia musical. Soy así.

—Ahora que terminó la serie, ¿cómo fue la experiencia grabar Soy Luna?



—Fue una experiencia extremadamente grande y también un crecimiento tanto personal como de actriz. Todavía no asimilé que terminó Soy Luna y una gran historia. Aprendí a conocer mucha gente, mis compañeros que fue tanto tiempo que pasaron muy rápido. Ahora queda el show de Uruguay que estamos contentos de regresar para despedirnos y quedan los últimos Luna Park, así que estamos contentos y ansiosos también.

—¿Cuál fue la escena que te gustó más hacer en la serie?

—Creo que todas las escenas fueron especiales. Me tocó darle vida y mi personalidad a Luna y fue tremendo. La última escena, la de la competencia, fue muy emotiva, terminamos todos llorando como una regadera, creo yo que la escena que más gustó, por lo emotivo.