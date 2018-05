Debate: ¿está bien o mal que "Bollywood" no cobre entrada?

Una polémica entre la producción del espectáculo Bollywood y la Cofonte (Comisión Fondo Nacional de Teatro), institución fundada por la ley Nº 17.741, que recibe un porcentaje de las entradas de los espectáculos de teatro, para vertirlo a la comunidad teatral local. El punto de debate es que Bollywood es con entrada a la gorra, y Cofonte salió al cruce de esa forma de recaudación, argumentando que no se puede saber a ciencia cierta cuánto dinero recauda Bollywood, y por lo tanto, qué aportes tiene que hacer.

Hoy el director teatral argentino José María Muscari, creador de Bollywood, lanzó un comunicado, en el que dice: “Estoy sorprendido y shockeado por las desafortunadas declaraciones plagadas de contradicciones y errores vertidas por Cofonte de manera oficial. Me parece de una violencia atroz y de un menosprecio desorbitante el concepto de que lo profesional viene unido a la modalidad de boletería”.

El artista argentino salió al cruce de un reciente comunicado de Cofonte, en el que dice que “considera que el movimiento teatral uruguayo ha logrado en su lucha por el profesionalismo, un grado de maduración que no admite que se subestime el trabajo de sus integrantes que tiene el valor de entrega y capacidad como los demás trabajadores del Uruguay. Por ello declara que no corresponde retribuir el esfuerzo de sus integrantes, (artistas, técnicos y contribuyentes a la creación de un espectáculo), con lo que erróneamente llaman ‘contribución a la gorra o al sobre’ por ser indigno en su significado no profesional”.

Según afirma Muscari, es “inaudito y absolutamente falaz pensar que un espectáculo porque elige la modalidad a la gorra subestima el trabajo, la entrega y la capacidad de sus integrantes".

"Es posible que alguien que únicamente persigue valores económicos pueda pensar que un grupo de 50 trabajadores arriba y abajo del escenario, que realizan con compromiso y gran dedicación su trabajo y navegan las olas del éxito con una convocatoria de 1000 espectadores por semana, (fenómeno inaudito en Montevideo) no sea un hecho profesional. Pero nada más equivocado y lejano de la realidad”, afirma Muscari.

El comunicado de Cofonte, asegura que “en la seguridad de que los trabajadores de teatro de nuestro país, entienden este llamado de atención de nuestra Institución, que tiene como uno de sus objetivos defender la labor artística y velar por el cumplimiento del apoyo económico que la ley 17.741 impone, se exhorta a no recurrir a esos medios espúreos de recaudación”.

Por su parte, Muscari dice en su declaración pública: “Quizás Cofonte confunda la falta de fama (un fenómeno tan sobrevalorado en esta época) y la modalidad de la entrada (a la gorra, por elección) con algo "indigno", como osaron calificarlo. Desde ya que me encantaría que esta encendida polémica se traduzca en que Cofonte no solo defina como "espúreo" este método de recaudación, sino que además seguramente prescinda de recaudar lo que le corresponde en solidaridad con sus artistas, pero la información que me llega es la contraria: Cofonte repudia esta modalidad de recaudación pero está muy pendiente y en vilo por recaudar su tajada”, agrega el director y productor argentino.

Según Diego Sorondo, productor del espectáculo, Bollywood recauda un promedio de $ 200 mil por lunes, en dos funciones. Porque el promedio de las contribuciones es de $ 200, y van unos 500 espectadores por función. Y la producción aporta a Cofonte el 3 %, es decir, unos $ 6 mil cada lunes. "Ningún espectáculo de este país genera seis mil pesos para Cofonte, un lunes", declara el productor.

El tema saltó al tapete cuando Franklin Rodríguez, dos semanas atrás en el programa radial Que pasa, sostuvo que era competencia desleal el modo de trabajar de Bollywood, de cobrar a la gorra, es decir, con entrada a voluntad del espectador. A partir de allí, ayer en el programa televisivo Algo contigo, el tema fue tratado, en un debate entre Diego Sorondo, productor de Bollywood, Patricia Wolf, integrante del elenco de la obra, y Gloria Levy, presidenta de Cofonte.

El punto clave de la polémica, según Gloria Levy, es que no se puede saber exactamente cuánto recauda una obra “a la gorra”, dado que no hay tickets de entrada que avalen cuánto dinero generó el espectáculo.