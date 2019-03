Darío Orsi y Mike Chouhy, una dupla que vuelve por más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace seis años, Darío Orsi y Mike Chouhy comenzaron a subir videos a Instagram donde hacían pequeños sketchs de humor, llevando a Internet lo que venían haciendo en pequeños bares y clubes donde se presentaban. Desde entonces no han parado de crecer en seguidores y espectáculos.

Vinieron más veces de las que se acuerdan y hoy, a las 21.00, presentan su nuevo show: Sanata 2. Entradas, de 800 a 1.100 pesos en Abitab.

“Intentamos mantener la estructura, porque no era solo stand up, había videos e improvisación”, dice Darío Orsi, quien atiende la llamada de El País mientras descansa en una cabaña, antes de iniciar la intensa gira que lo traerá, entre otros destinos, a nuestro país.

Por eso y “para los que vieron Sanata y les gustó, acá planteamos todo un escenario distinto, más actual y acorde a nosotros y lo que estamos viviendo”, dice. Entre las novedades, hay un musical para el inicio, y agregaron un nuevo juego de improvisación: una competencia entre Mike y él, cuenta Orsi como adelanto de este nuevo espectáculo.

Sketch "Trapitos" de Darío Orsi y Mike Chouhy

Sanata 2 se estrenó hace siete meses en Buenos Aires, y a Montevideo llegará “a punto caramelo, porque cuando estrenamos teníamos la vara muy alta de Sanata, que estaba perfecto. Ahora estamos sintiendo lo mismo con este espectáculo”, afirma.

En este tiempo, además de preparar Sanata 2, estrenaron una serie web que ya se encuentra en Youtube: El secreto del éxito. Una ficción que Orsi consideró un desafío grande pero que disfrutaron de hacer con Mike. La dupla espera seguir escribiendo más series, porque les gustó todo el proceso, escribirla y protagonizarla.

Si bien es humor, se trata de un lenguaje distinto al que vienen haciendo desde hace tiempo. No son videos cortos para Instagram, ni stand up, aunque Orsi, quien se define como comediante entiende que llegar a ese lenguaje solo es cuestión de tiempo y práctica. “No es que haya un lenguaje propio para cada situación, sino que es mi manera de hacer humor, y quien mira muchos de mis videos, reconoce un estilo que va marcando las cosas. En el stand up es lo mismo, pero más perfeccionado”.

A modo de ejemplo, Orsi cuenta que un video lo puede escribir y grabar en un mismo día, “y el stand up lo hacemos, pensamos en cada palabra y se replantea todo. Eso puede llevar años en quedar bien. Por eso, mientras hacíamos Sanata ya estábamos planeando este nuevo espectáculo”, cuenta.

Con toda esa visibilidad, Orsi tiene más de 750 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y Chouhy una cifra similar, viene con algo de presión, “porque caer de más arriba duele más”, dice.

Por este motivo, Orsi reconoce que lo mejor es que haya gente que tenga ganas de verte. “Un montón de gente que te quiere ver es hermoso, la calidez que genera te permite subirte al escenario de otra manera”, dice. También reconoce que está todo el tiempo cuestionando sus guiones y presentaciones, lo que implica un nivel de autoexigencia. “Al ser uno su propio jefe, siempre tiene que ser un 10”.

—Parece difícil trabajar con vos con tanta exigencia.



—Mike dice lo mismo y cada vez me pongo peor. Me pongo viejo y me lleno de mañas. Estoy con edad para jubilarme por las mañas que tengo.