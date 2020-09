Daniel K, mago con agenda llena: de estrenar en Undermovie a entrar a "Masterchef"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves pasado, Daniel K dio la función de su show Magia a dos metros en el Undermovie, apareció en la pantalla de Canal 10 para audicionar en la versión de famosos de Masterchef (y se sumó al equipo de Sergio Puglia), y también estuvo en la televisión de Estados Unidos, en el programa de los magos Penn & Teller llamado Fool Us, todo en la misma noche. ¿Un gran truco de ilusionismo?

“Fue un día de mucha exposición”, dice el mago uruguayo; “estoy contento”.

—¿Cómo fue hacer tu espectáculo en Undermovie con las medidas de distanciamiento?



—Fue raro por el tema de mantener la distancia y no llamar mucha gente del público, pero por ser el primer día lo disfruté.

—También lograste ser uno de los participantes en ingresar a Masterchef, ¿cómo te llevás con el reality de cocina?



—Estoy contento, es un desafío y le estoy buscando la vuelta para divertirme. El jueves me vi y se notaba que era el primer programa porque después me fui soltando y dándome cuenta que es más un show y hay que participar y divertirse un rato.

—Por ser celebridades, ¿hay menos exigencia?



—Creo que no va a ser tanto la exigencia de la cocina, sino lo que podamos aportar nosotros desde nuestro rol. Yo estoy contento, no me quería ir en el primer programa, ese era mi objetivo. Ahora me puedo ir cuando sea, ya pasé la prueba.

—Además de tu espectáculo y de Masterchef, también estuviste participando en el programa de televisión de Penn & Teller.



—Eso fue algo increíble porque es un programa que disfruto mucho porque está muy bien armado. Si bien el motivo es tratar de engañarlos, eso es como la justificación para hacer un show excelente. Llamar a los mejores magos para tratar de engañarlos a ellos.

—¿Cómo llegaste?



—El año pasado estaba en Victoria (España) en un congreso que se llama “Magia al día”, y fueron los productores generales a cazar talentos. Me vieron y me pidieron que estuviera en el programa, y para mí fue genial. Me fue lindísimo en Victoria, tuve una gran gala y vieron mi potencial. Desde entonces nos escribimos con los productores para planificar todo y grabamos en marzo. La experiencia fue increíble. Tenía nervios, sobre todo en la presentación.

—¿Cómo surgió hacer ese truco que involucraba esposas para pulgares y cartas?



—El juego que hice en el programa de Penn & Teller es una idea mía basada en un juego muy antiguo que es el de las esposas que se hacía con alambres, y uní eso con un juego de cartas para crear algo totalmente diferente.

—¿Cómo es el tema de los trucos? ¿Se compran, se inventan o hay una feria mundial donde conseguirlos?



—Éticamente no se puede copiar y es lo que tratamos de trabajar todos los magos: tener nuestros propios juegos de magia. Y el objetivo de cada mago es darle su toque personal. Después los juegos se pueden comprar, hay tiendas de magia y hay magos que te dan una conferencia y te dicen cómo hacer determinados efectos. Entonces pagás el derecho de poder usarlo, pero siempre con la tarea de darle tu propia impronta, porque eso hace crecer a la magia. Pasa que si copiás un truco, la gente lo percibe. Si ves un mago que hace un truco que es de él y a otro que copió ese truco, te das cuenta que no le pertenece porque no va con su personalidad.

—Además de tener una familia con dos hijos chicos y de estos proyectos laborales, integrás el equipo de Consentidas. ¿Cómo te da para hacer todo?



—La verdad es que me tocaron unos meses intensos pero felices. A los 20 días de arrancada la pandemia tenía cero trabajo, porque no había ni teatro ni Masterchef ni Consentidas, pero fue motivante empezar con los shows online que me permitieron trabajar hasta para el exterior. Fueron intensos estos meses, pero me da el tiempo y disfruto mucho de estar con mis hijos y en casa. Ellos ya me ven ponerme el traje y me dicen: “no te vayas”, porque saben que el traje significa que me tengo que ir por algunas horas.

—Tus hijos son chicos, ¿pero alguno quiere seguir tus pasos?



—El grande que tiene cinco me pidió aprender a hacer desaparecer una pelota y me dijo que no se lo decía a nadie, y para mí fue un orgullo porque no le enseño si no sale de él. No quiero que sienta la presión de estudiar magia; para mí sería un placer. Entonces le enseñé un movimiento de mano para que practique, pero se aburrió a los cinco minutos.

—¿Se siguen sorprendiendo con la magia pese a tener un padre mago?



—Yo les sigo haciendo magia y se siguen asombrando. Se les pierde un auto y cuando se lo encuentro, en vez de dárselo le hago un truco, y para él es magia. Entonces si bien sabe que hay trucos, no quiero que pierda la ilusión de las cosas.

—Empezaste a estudiar magia con 10 años. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto?



—Me gustaba la magia desde chiquito, pero en ese entonces quería ser detective. En sexto de escuela ya hacía presentaciones. Cuando quise acordar terminé sexto de liceo y podía vivir de la magia. Mis padres me preguntaron si quería hacer una carrera convencional o estudiar cosas que aporten a la magia. Así fue que empecé a estudiar teatro y comunicación. Fui buscando cosas que me ayudaran a la magia, pero definí mi profesión en sexto de liceo. La magia se volvió mi vida y nunca tuve otra experiencia profesional.



Show con distancia social en el undermovie

El jueves pasado, con el regreso de las salas de cine comercial, también reabrió la sala Undermovie. Daniel K tuvo la responsabilidad de inaugurar la reapertura con su show “Magia a dos metros”, que irá todos los jueves de setiembre a las 20.00. Se trata de un espectáculo pensado para estos nuevos tiempos donde se mezclan lo virtual y lo real. Una experiencia distinta donde este conocido mago intentará que la distancia sea sólo física. Las entradas están a la venta en boletería y por la página web de Movie a 485 pesos.