Dani La Chepi: un fenómeno de las redes en Teatro Metro

Es carismática, comunica buen humor, es actriz, cantante e influencer, y hoy estará en Montevideo, para presentarse en Teatro Metro. Dani La Chepi llega a la esquina de Zelmar Michelini y San José con su show Ella, donde a través de su propia mirada y la de sus personajes, invita al público a compartir una visión singular sobre la realidad. Con el humor como hilo conductor, la artista realizará un recorrido musical por diferentes estilos y canciones que han marcado la vida de varias generaciones. Va esta noche a las 21.30. Abitab, desde $ 890 a $ 690. Junto a ella, otros artistas argentinos se prepara para cruzar el charco.

Daniela Viaggiamari (ese es su nombre) siempre tuvo como pasión la actuación, y trabajaba en la radio cuando perdió el empleo. Ese fue su salto a la fama: de golpe se hizo muy conocida cuando se puso a filmar videos con su hijita. En ellos se puede ver su frescura, su tono cálido, y su modo directo de llamar a las cosas por su nombre. Como quien dice, se convirtió en una de las imágenes de la maternidad real del siglo XXI. Eso la llevó a tener miles y miles de seguidores en las redes, y a ganar un Martín Fierro.

“Los hombres no me siguen mucho. No muestro el culo, por lo tanto, no hay nada interesante para ellos. Según las estadísticas de mi cuenta, el 87% son mujeres y subo cosas con que ellas puedan sentirse identificadas sobre la relación madre-hija. Cuando mostrás algo tan real, la gente se siente acompañada y no se siente tan loser. Me funciona la espontaneidad, la transparencia, la verdad. Estamos cansados de que nos mientan”, explica la artista sobre su éxito.

Su carrera había empezado mucho antes. A los 16 años, participó del segmento “Yo sé”, del recordado programa Feliz Domingo. Luego vinieron Sábado Bus, Floricienta y mucho más. Y su éxito pasó a los escenarios, con Dani La Chepi de Noche, un show mucho más basado en la actuación. Ahora, en ella, su segundo espectáculo, fusiona sus grandes pasiones: la música y el humor. Pero no se trata de un espectáculo musical más: pero no cualquiera, ya que también es su plataforma para comunicar que no hay que bajar la guardia nunca y buscar cumplir los sueños.

“Tengo influencia en las redes con un mensaje claro: cuando estás en la lona, si sos ingenioso y ponés esfuerzo, podés salir adelante. A los adolescentes les muestro que no todo pasa por el cuerpo de Nicole Neumann”, puntualiza. Aunque aclara: “también me di cuenta de que no se puede decir cualquier cosa. Porque del otro lado tenés a una cantidad de gente dispuesta a asesinarte y bardear y acusar. Llegué a gastar sesiones de terapia por eso. Yo sé que no les voy a gustar a todos nunca, pero igual cuido el mensaje que doy, porque siento esa responsabilidad”.